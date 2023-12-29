Средняя цена авто с пробегом в ноябре-декабре 2023 года составила 1 198 975 рублей.
От ВАЗ (LADA) до Toyota: самые популярные бренды авто с пробегом на платформе в конце 2023 года
По данным Авито Авто, лидером по доле в структуре предложения авто с пробегом на платформе в ноябре-декабре 2023 года стал ВАЗ (LADA). На долю бренда пришлось 19,8% от общего предложения автомобилей с пробегом, средняя стоимость авто с пробегом отечественного производителя составила 350 000 рублей.
На долю бренда Toyota пришлось 7,4% предложения автомобилей с пробегом, их средняя цена составила 1 650 000 рублей.
На долю корейцев Kia и Hyundai пришлось 6,6% и 6,1% в структуре предложения автомобилей с пробегом соответственно. Средняя цена авто с пробегом Kia составила 1 680 000 рублей, Hyundai – 1 530 000 рублей.
Автомобиль с пробегом бренда Volkswagen в ноябре-декабре 2023 года в среднем можно было приобрести за 1 300 000 рублей. На долю бренда пришлось 4,7% от общего предложения на авто с пробегом.
Топ-5 брендов по доле предложения на рынке автомобилей с пробегом, ноябрь-декабрь 2023 года, вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Доля бренда в структуре предложения автомобилей с пробегом
|Средняя стоимость (руб.)
|ВАЗ (LADA)
|19,8%
|350 000
|Toyota
|7,4%
|1 650 000
|Kia
|6,6%
|1 680 000
|Hyundai
|6,1%
|1 530 000
|Volkswagen
|4,7%
|1 300 000
От ВАЗ (LADA) Granta до Toyota Camry: наиболее популярные модели авто с пробегом за ноябрь-декабрь 2023 года
Наиболее предлагаемой моделью автомобиля с пробегом на Авито Авто в ноябре-декабре 2023 года стала модель ВАЗ (LADA) Granta. На автомобили данной модели пришлось 2,5% от общего предложения авто с пробегом на платформе. На долю автомобилей ВАЗ (LADA) Priora и Hyundai Solaris пришлось по 2,4% и 1,9% от общего предложения авто с пробегом соответственно.
Ford Focus в ноябре-декабре 2023 года занял 1,8% в структуре предложения автомобилей с пробегом на Авито Авто. Замыкает пятерку лидеров ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ее доля от общего предложения – 1,7%.
Также в топ-10 распространенных моделей автомобилей с пробегом в ноябре-декабре 2023 года вошли (в порядке убывания доли предложения): Kia Rio, ВАЗ (LADA) Kalina, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) 2107, Toyota Camry.
Топ-10 моделей по доле предложения на рынке автомобилей с пробегом, ноябрь-декабрь 2023 года, вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля модели в структуре предложения автомобилей с пробегом
|Средняя стоимость (руб.)
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|2,5%
|690 000
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|2,4%
|365 000
|Hyundai
|Solaris
|1,9%
|1 180 000
|Ford
|Focus
|1,8%
|700 000
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|1,7%
|190 000
|Kia
|Rio
|1,69%
|1 170 000
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|1,59%
|330 000
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|1,45%
|450 000
|ВАЗ (LADA)
|2107
|1,4%
|129 000
|Toyota
|Camry
|1,3%
|2 550 000
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