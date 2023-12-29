С начала года количество объявлений о продаже авто с пробегом выросло на 6% в 2023 году

Эксперты Авито Авто проанализировали соотношение спроса и предложения на автомобили с пробегом в 2023 году. Согласно результатам исследования, к концу 2023 года количество объявлений по продаже авто с пробегом на Авито Авто выросло на 6% по сравнению с началом года (январем-февралем).

Средняя цена авто с пробегом в ноябре-декабре 2023 года составила 1 198 975 рублей.

От ВАЗ (LADA) до Toyota: самые популярные бренды авто с пробегом на платформе в конце 2023 года

По данным Авито Авто, лидером по доле в структуре предложения авто с пробегом на платформе в ноябре-декабре 2023 года стал ВАЗ (LADA). На долю бренда пришлось 19,8% от общего предложения автомобилей с пробегом, средняя стоимость авто с пробегом отечественного производителя составила 350 000 рублей.

На долю бренда Toyota пришлось 7,4% предложения автомобилей с пробегом, их средняя цена составила 1 650 000 рублей.

Toyota Camry '2011–2014

На долю корейцев Kia и Hyundai пришлось 6,6% и 6,1% в структуре предложения автомобилей с пробегом соответственно. Средняя цена авто с пробегом Kia составила 1 680 000 рублей, Hyundai – 1 530 000 рублей.

Автомобиль с пробегом бренда Volkswagen в ноябре-декабре 2023 года в среднем можно было приобрести за 1 300 000 рублей. На долю бренда пришлось 4,7% от общего предложения на авто с пробегом.

Топ-5 брендов по доле предложения на рынке автомобилей с пробегом, ноябрь-декабрь 2023 года, вся Россия, Авито Авто

Бренд Доля бренда в структуре предложения автомобилей с пробегом Средняя стоимость (руб.) ВАЗ (LADA) 19,8% 350 000 Toyota 7,4% 1 650 000 Kia 6,6% 1 680 000 Hyundai 6,1% 1 530 000 Volkswagen 4,7% 1 300 000





От ВАЗ (LADA) Granta до Toyota Camry: наиболее популярные модели авто с пробегом за ноябрь-декабрь 2023 года

Наиболее предлагаемой моделью автомобиля с пробегом на Авито Авто в ноябре-декабре 2023 года стала модель ВАЗ (LADA) Granta. На автомобили данной модели пришлось 2,5% от общего предложения авто с пробегом на платформе. На долю автомобилей ВАЗ (LADA) Priora и Hyundai Solaris пришлось по 2,4% и 1,9% от общего предложения авто с пробегом соответственно.

Ford Focus в ноябре-декабре 2023 года занял 1,8% в структуре предложения автомобилей с пробегом на Авито Авто. Замыкает пятерку лидеров ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ее доля от общего предложения – 1,7%.

Lada Samara (2114) '2001–2013

Также в топ-10 распространенных моделей автомобилей с пробегом в ноябре-декабре 2023 года вошли (в порядке убывания доли предложения): Kia Rio, ВАЗ (LADA) Kalina, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) 2107, Toyota Camry.

Топ-10 моделей по доле предложения на рынке автомобилей с пробегом, ноябрь-декабрь 2023 года, вся Россия, Авито Авто