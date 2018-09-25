Салон самого мощного Skoda Kodiaq оказался типичным для «спортсменов»

Салон самого мощного Skoda Kodiaq оказался типичным для «спортсменов»

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Компания Шкода распространила фотографии интерьера «заряженного» кроссовера Kodiaq RS. Публичная премьера новинки состоится уже на следующей неделе.

Салон Skoda Kodiaq RS оформили в типичном для спортивных версий стиле. Уже в «базе» у кроссовера имеются обитые алькантарой и кожей кресла с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой, усеченное рулевое колесо. В отделке дверных панелей также применяется алькантара. На сиденьях, «баранке» и кожухе рычага переключения передач – красная прострочка, на передней панели – вставки «под карбон», а на педалях есть накладки из нержавеющей стали.

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Еще в список стандартного оборудования Kodiaq RS вошла полностью электронная «приборка» (для обычного кроссовера это опция), у которой появился новый вариант оформления – Sport: при его активации данные тахометра и спидометра будут отображаться в центре дисплея. Кроме того, «заряженная» модель получила систему Dynamic Sound Boost – используя данные, полученные с бортовых систем, она может адаптировать звук мотора под выбранный режим движения и создавать акустические эффекты. Кросс будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

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Напомним, экстерьер Kodiaq RS производитель рассекретил на прошлой неделе. Внешне новая версия отличается от обычного «паркетника» бамперами, радиаторная решетка имеет черную окантовку. Сзади вместо двух отдельных катафотов – отражатель на всю ширину кузова, плюс пара хромированных патрубков выхлопной системы. Также спортивный Кодиак «стоит» на 20-дюймовых дисках.

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Skoda Kodiaq RS предложат с полным приводом и адаптивным шасси DCC. Модель оснастили четырехцилиндровым дизелем 2.0 BiTDI с двумя турбокомпрессорами. Отдача мотора – 239 л.с., максимальный крутящий момент – 500 Нм. В Skoda подчеркивают, что это самый мощный серийный дизельный двигатель за всю историю бренда. А вот динамические характеристики «паркетника» по-прежнему не раскрыты. Между тем такой мотор имеется в гамме соплатформенного Volkswagen Tiguan: у «немца» мощность двигателя составляет 240 л.с. (500 Нм), Тигуан с этим дизелем наберет первую «сотню» за 6,7 секунды, максимальная скорость – 228 км/ч.

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Спортивную версию флагманского кросса Skoda представят в рамках Парижского автосалона, который откроется 2 октября. Пока нет данных о том, доберется ли Kodiaq RS до российского рынка.

Стандартный «паркетник» для РФ вместе с Octavia собирают в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ. Ранее же стало известно, что из России убрали самые дорогие версии Skoda Octavia – RS, Scout и Laurin & Klement: эти модификации в нашу страну поставляли из Чехии, а там уже стартовал выпуск машин с двигателями, отвечающими новым экологическим нормам Euro 6d Temp. Сертификацию модернизированных моторов для России, вероятно, посчитали нецелесообразной. Не исключено, что та же участь постигнет и импортные Kodiaq Laurin & Klement, Scout и Sportline, хотя эти версии у нас еще продают.

 

Теги: Авторынок , Новинки , Париж , кроссоверы , Kodiaq , Skoda
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