После серии тизеров компания Skoda распространила изображения Kodiaq RS, на которых тот представлен в полный рост. Внешне от стандартной модели «заряженный» кросс отличается бамперами, у радиаторной решетки черная окантовка, сзади вместо двух отдельных катафотов появился отражатель на всю ширину кузова, плюс пара хромированных патрубков выхлопной системы. Также Kodiaq RS впервые в линейке марки уже в «базе» имеет 20-дюймовые диски Xtreme . За доплату кроссовер может быть окрашен в цвет Race Blue с эффектом «металлик».

В списке стандартного оборудования спортивной модификации еще значатся полностью светодиодная оптика и виртуальная «приборка» (у обычного Kodiaq это опции). Для приборной панели предусмотрен новый вариант оформления – режим «Спорт»: при его активации данные тахометра и спидометра будут отображаться в центре дисплея. Кроме того, «паркетник» получил систему Dynamic Sound Boost, которая, используя данные, полученные с бортовых систем, может адаптировать звук мотора под выбранный режим движения и создавать акустические эффекты. Модель будет доступна с пяти- или семиместным салоном.

Skoda Kodiaq RS предложат с полным приводом и адаптивным шасси DCC. Кросс оснащен четырехцилиндровым дизелем 2.0 BiTDI с двумя турбокомпрессорами. Отдача мотора – 239 л.с., максимальный крутящий момент – 500 Нм. Как ранее заявили в Skoda, это самый мощный серийный дизельный двигатель за всю историю бренда. А вот динамические характеристики Kodiaq RS по-прежнему не раскрываются. Между тем такой мотор имеется в гамме соплатформенного Volkswagen Tiguan. У «немца» двигатель выдает 240 л.с. (также 500 Нм), Тигуан с этим дизелем наберет первую «сотню» за 6,7 секунды, максимальная скорость – 228 км/ч.

Мировая премьера Skoda Kodiaq RS пройдет в рамках Парижского автосалона, который откроется в начале октября. Сроки старта продаж, как и цены, пока не объявлены. Неизвестно и то, доберется ли спортивный Кодиак до российского рынка. Ранее сообщалось о том, из РФ убрали самые дорогие версии Skoda Octavia – RS, Scout и Laurin & Klement: эти модификации в нашу страну поставляли из Чехии, а там уже стартовал выпуск машин с двигателями, отвечающими новым экологическим нормам Euro 6d Temp. Сертификацию модернизированных моторов для России, вероятно, посчитали нецелесообразной. Хотя импортные Kodiaq Laurin & Klement и Scout у нас пока доступны (от 2 790 000 и от 2 607 000 рублей соответственно).