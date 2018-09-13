Первые тизеры серийного Kodiaq RS марка Skoda распространила в августе этого года. Теперь чехи опубликовали видео товарной модели и поделились новыми данными о ней. Так, «заряженный» кроссовер уже в «базе» будет доступен с полностью светодиодной оптикой и цифровой «приборкой» (у стандартного SUV это опции). У приборной панели появился еще один вариант оформления – режим «Спорт»: при его активации данные тахометра и спидометра будут отображаться в центре дисплея.

Кузов спортивной версии Kodiaq может быть окрашен в цвет Race Blue (опция, впервые для SUV марки). Также кроссовер первым из моделей Skoda получил систему Dynamic Sound Boost: используя данные, полученные с бортовых систем кроссовера, эта система может адаптировать звук мотора под выбранный режим движения и создавать акустические эффекты. Как сообщалось ранее, Kodiaq RS будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

Напомним, «заряженный» кросс предложат с полным приводом и адаптивным шасси DCC, под капотом модели установлен четырехцилиндровый дизель 2.0 BiTDI с двумя турбокомпрессорами. Отдача мотора – 239 л.с., максимальный крутящий момент – 500 Нм. Как ранее заявили в Skoda, это самый мощный серийный дизельный двигатель за всю историю бренда. Динамические характеристики Kodiaq RS по-прежнему не раскрываются. Между тем таким же мотором оснащается и соплатформенный Kodiaq кроссовер Volkswagen Tiguan. У «немца» двигатель выдает 240 л.с., крутящий момент – те же 500 Нм. Близкий по габаритам и массе к Kodiaq длиннобазный Tiguan Allspace с этим мотором наберет первую «сотню» за 6,7 секунды, максимальная скорость – 228 км/ч.

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Публичная премьера серийного Kodiaq RS пройдет в рамках Парижского автосалона, который откроется в октябре. Появление спортивного кроссовера на нашем рынке под большим вопросом. Дело в том, что в начале этой недели стало известно об уходе из РФ дорогих версий Octavia – RS, Scout и Laurin & Klement. Эти модификации в Россию поставляли из Чехии, а там уже стартовал выпуск машин с двигателями, отвечающими новым экологическим нормам Euro 6d Temp. Сертификацию модернизированных моторов для РФ, видимо, посчитали нецелесообразной. Впрочем, импортные Kodiaq Laurin & Klement и Scout у нас пока доступны.