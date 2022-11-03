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  • Самая масштабная московская выставка техники этой зимы: «Поехали 2022»

Самая масштабная московская выставка техники этой зимы: «Поехали 2022»

03.11.2022 96 0 0

2-4 декабря в Москве пройдет главная выставка путешествий и техники для активного отдыха «Поехали 2022». Гостей ждёт всё необходимое для путешествия мечты — и даже больше: специальные экспозиции, фестиваль коренных малочисленных народов и единственная в России выставка вездеходов.

 

Техника для путешествий всех видов

На «Поехали 2022» производители и дилеры представят технику для путешествий и активного отдыха: мотоциклы, автомобили, дома на колесах, электротранспорт —  и даже вездеходы! Гостей ждут не только привычные бренды, но и новинки от китайских и российских производителей.

Всё о путешествиях по России и миру

В третий раз на одной площадке соберутся самые опытные путешественники нашей страны. Их техника станет частью экспозиции «Поехали 2022», а они поделятся с гостями своим уникальным опытом. Богдан Булычев, Артем Ачкасов, Денис Забелин, Сергей Лысенко, Евгений Шаталов, семейная команда Марч Каракум, Сергей Сайман, Андрей Валиков, Анатолий Чернявский, команда телеканала «Моя Планета» и многие другие представят свои путешествия со сцены выставки.

Новые маршруты для путешествий по России

Представители Архангельской области, Алтайского края, Ненецкого автономного округа, Ярославской области и других регионов России продемонстрируют на своих стендах различные компании и услуги для всех любителей путешествий и активного отдыха. На выставке  «Поехали 2022» гости узнают о новом сельском туризме и необычных этнотуристических направлениях.

Единственная в России выставка вездеходов

На одной площадке с выставкой «Поехали» пройдет «Вездеходер 2022». На выставке можно будет увидеть лучшие модели вездеходов разных типов и назначения: для туризма, охоты и рыбалки, экспедиций, работы в условиях бездорожья.

В этом году в рамках «Вездеходера» состоится специальное мероприятие — «Кубок Конструкторов». Конструкторы и производители оригинальных вездеходов, которые еще не находятся в массовом производстве, продемонстрируют свои образцы широкой аудитории и экспертному жюри под председательством Алексея Гарагашьяна.

Фестиваль коренных малочисленных народов «Этноскоп»

В России проживает более 190 народностей — и у каждой из них свои собственные культурные традиции. Фестиваль «Этноскоп» позволит прикоснуться к ускользающей самобытности коренных малочисленных народов: музыка и пение на языках, которые известны единицам, традиционные игры и танцы, уникальные предметы быта — всё это и многое другое ждёт гостей.

Салон старинной техники «Автомото старина»

Впервые в рамках выставки «Поехали 2022» будет открыт салон раритетной техники с экспонатами из музеев и частных коллекций со всей России. Главная цель события – вывести культуру коллекционирования на принципиально новый уровень, расширить круг людей, увлечённых авто и мото стариной.

Салон станет местом живого диалога опытных коллекционеров и новых заинтересованных людей. Вы сможете своими глазами увидеть лучшие образцы старинной техники, настоящие жемчужины исторического наследия!

Возвращение той самой «Мотозимы»

На большой площадке соберётся весь цвет мотомира! Специальная экспозиция мотоциклов, историческая и раритетная техника, а также мотоэкипировка, награждения ассоциаций и мотосоревнований, анонсы фестивалей и громких мотособытий страны ждут на экспозиции «Мотозимы». Кроме этого, пройдет розыгрыш мотоцикла среди гостей выставки.

Подробности о мероприятии

Даты: 2-4 декабря 2022

Место проведения: Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» (м.Выставочная).

Билеты и подробности на сайте

При информационной поддержке телеканала «АвтоПлюс» и радио MAXIMUM

Партнерский материал. poehaliexpo.ru

Россия выставки

 

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