Самый дешёвый кроссовер Hyundai предложит богатое оснащение

В Сеть выложили новый видеотизер компактного паркетника Hyundai Venue. Кросс будет глобальной моделью, а первыми его, как ожидается, получат индийцы.

Имя нового кроссовера – Venue – компания Hyundai раскрыла пару дней назад, тогда же было объявлено и место премьеры: его представят на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется 17 апреля (по местному времени). Но мотор-шоу не будет единственной дебютной площадкой – паркетник также покажут в Индии, тоже 17-го. Именно эта страна, скорее всего, и окажется первым рынком для модели, там предложат машины локальной сборки, а старт производства намечен на май. Индийское же подразделение Hyundai и продолжает рассекречивать Venue, опубликовав очередной видеотизер.

Паркетник получил массивную радиаторную решетку, а также двухъярусную головную оптику, как у Kona и последнего Santa Fe. При этом у блоков основных фар имеется еще и светодиодная окантовка.

По предварительным данным, в основе новинки лежит платформа от хэтчбека Hyundai i20. Известно, что Venue является самым маленьким кроссовером Hyundai, но его габариты пока не раскрыты. Если брать глобальную кросс-линейку, то пока этот титул носит Kona: ее длина равна 4165 мм, колесная база – 2600 мм. Наша Creta длиннее (4270 мм), но расстояние между осями у нее меньше, чем у Коны (2590 мм). Не исключено, что длина Venue, по крайней мере, индийской версии, не превысит 4-х метров – таким машинам в Индии положены налоговые льготы.

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Индийские СМИ сообщают, что местный вариант Hyundai Venue будет оснащаться бензиновыми турбомотором 1.0 (100 л.с.) и «атмосферником» 1.4 (100 л.с.), а также дизелем 1.4 мощностью 90 л.с. Турбированный двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением, остальные моторы сочетаются с шестиступенчатой «механикой». Пока нет информации о том, положен ли Venue полный привод.

В индийской линейке Hyundai новый кроссовер, вероятно, окажется дешевле Creta (от 960 000 рупий или 901 000 рублей по актуальному курсу), но при этом младшая модель предложит богатое оснащение. Ожидается, что в список оборудования Venue войдут шесть подушек безопасности, мультимедийная система с тачскрином, камера заднего вида, беспроводная зарядка для телефона, климат-контроль, круиз-контроль, вентиляция передних кресел, система бесключевого доступа.

В Штатах у нового паркетника может оказаться своя моторная гамма. Еще Venue подтвержден для Кореи, там модель тоже наверняка предложат с учетом местной специфики. А вот доберется ли маленький кроссовер Hyundai до России – пока неизвестно.

Между тем накануне Kia показала свой новый SUV, который является аналогом Creta. Новинка этой марки появится в РФ – на наш рынок она выйдет в 2020 году.