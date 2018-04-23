Самый роскошный Volvo S90 получил потолочный проектор

Шведский производитель привез на Пекинский автосалон флагман Volvo S90 в исполнении Ambience. Напомним, в настоящее время топовые и самые роскошные модификации марки предлагаются под названием Excellence.

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Такое исполнение имеется у моделей S90 и XC90. У них трехместная компоновка салона с парой индивидуальных кресел во втором ряду, а вместо сиденья переднего пассажира установлена большая подставка для ног. Еще есть складные столики, мини-бар, откидной дисплей и прочее оборудование. Вероятно, были клиенты, считавшие этот набор недостаточным – для них Volvo разработала версию Ambience.

Правда, отличить новый вариант от версии Excellence непросто. Ключевым нововведением стала система создания атмосферы в салоне, которая включает целый комплекс оборудования: проектор, использующий в качестве «экрана» потолок, ароматизатор воздуха и продвинутую систему Bowers & Wilkins с дополнительными высокочастотными динамиками в боковой поддержке задних подголовников.

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Система располагает целым рядом стандартных режимов, обеспечивающих релаксацию пассажирам, например, Скандинавский лес, Лебединое озеро, Северное сияние, Архипелаг, Дождь и прочие. Каждый режим имеет собственный визуальный и звуковой ряд, а также аромат для распыления в салоне, предоставленные шведской фирмой Byredo. Системой можно управлять не только с помощью информационно-развлекательной системы автомобиля, но и через приложение в смартфоне.

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В данный момент S90 Ambience это концепт, но в будущем Volvo планирует предлагать такое оборудование в качестве опции для комплектации Excellence.

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Напомним, продажи нового Volvo S90 стартовали на европейском рынке в 2016 году. Автомобиль пользуется популярностью на рынке, например, в прошлом году в Старом Свете было реализовано более 55 тысяч машин (для сравнения: BMW 5 Series — 109 953 штуки, Mercedes-Benz E-Class — 127 638 единиц, Audi A6 — 78 944 автомобиля). В поднебесной объем продаж седана составил 24 759 штук, но в Соединенных Штатах результаты поскромнее – 8 641 экземпляр.

Кстати, в начале текущего месяца был объявлен старт продаж компактного кроссовера Volvo XC40 в России. «Живые» поставки запланированы на июнь текущего года. Стоимость базовой версии D3 составляет 2 160 000 рублей.