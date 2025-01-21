Самыми популярными авто с пробегом в 2024 году стали Lada, Kia и Hyundai

Согласно данным автомобильной системы Pango Cars, в 2024 году россияне чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai. На долю каждой марки пришлось по 13%, 12% и 11% от всех продаж соответственно. ТОП-5 замыкают Renault (6%) и Nissan (6%). Самыми популярными моделями на вторичном рынке в прошлом году стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

В среднем сумма выданного кредита в 2024 году составила 1,6 млн рублей и в течение года практически не менялась. Однако если в январе 2024 года процентная ставка по кредиту составляла 17,5%, то уже в декабре из-за повышения ключевой ставки – 24,1%. Чаще всего в кредит приобретали авто, произведенные в 2016 году.

Рынок автомобилей с пробегом является более устойчивым, поскольку в меньшей степени зависит от кредитной истории покупателей. Если финансирование для приобретения новых автомобилей может достигать 80%, то на вторичном рынке этот показатель колеблется всего от 15 до 30%. В начале 2025 года цены на автомобили с пробегом останутся на уровне предыдущего года, но, начиная с марта, ожидается их рост, что связано с распродажей остатков новых машин. пресс-служба автомобильной системы Pango Cars

В прошлом году чаще всего россияне приобретали АСП возрастом от 11 до 15 лет (30%) и до 5 (25%). Чуть меньшим спросом пользовались авто возрастом от 6 до 10 лет – 23%. Авто возрастом 20+ лет приобрели 10% покупателей.

Чуть более трети покупаемых авто с пробегом в 2024 году от 500 тыс. до 1 млн рублей (33%), почти четверть – от 1 млн до 1,5 млн рублей (24%). Далее пользовались спросом покупки до 500 тыс. рублей (17%) и от 1,5 млн до 2 млн рублей (15%). Остальная часть продаж пришлась на авто стоимостью более 2 млн рублей (12%).

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