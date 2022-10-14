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  • Самый большой кроссовер Geely стал длиннее, получил новую внешность и более мощный мотор

Самый большой кроссовер Geely стал длиннее, получил новую внешность и более мощный мотор

14.10.2022 545 0 4

Трёхрядному кроссоверу поднебесной марки слегка растянули колёсную базу и добавили к названию литеру «L». Фотографии новинки появились в базе минпрома КНР.

 

Компания Geely начала продавать на домашнем рынке большой кроссовер HaoYue летом 2020 года. В сентябре 2021-го модель обновили: тогда ей слегка подправили внешность и салон, но не стали трогать «начинку». По информации сайта Carsalesbase, за весь прошлый год китайцы купили 38 706 экземпляров: этот результат лишь немногим превышает показатель продаж HaoYue, зафиксированный с июня по декабрь 2020-го (37 036 шт.). Очевидно, повысить интерес к модели призвано расширение семейства: в скором времени на домашний рынок выйдет «растянутый» вариант кроссовера – Geely HaoYue L.

На фото: актуальный кроссовер Geely HaoYue

Фотографии будущей новинки появились в базе минпрома КНР. Судя по ним, модель серьёзно преобразят: HaoYue L снабдили другой, более массивной решёткой радиатора с рисунком в виде объёмных вертикальных линий; ещё у этого SUV иной формы головная оптика и T-образные задние фонари, по-новому оформлены передний бампер с воздухозаборниками и задний бампер с элементами выхлопной системы. Профиль остался примерно таким же, не считая увеличения габарита.

На фото: новый Geely HaoYue L

Длина нового варианта Geely HaoYue L составляет 4860 мм (на 25 мм больше, чем у «просто» HaoYue), а его колёсную базу растянули на скромные 10 мм до 2825 мм. В ширину кроссовер тоже подрос на 10 мм (до 1910 мм), а его высота наоборот стала меньше на 10 мм (до 1770 мм).Информации о салоне нет, не исключено, что он остался таким же, как у актуального Geely HaoYue.

Напомним, в ходе прошлогоднего рестайлинга трёхрядный кроссовер получил иной джойстик коробки передач, а также возможность заказать отделку «кожей» бордово-коричневого цвета. У автомобиля есть информационно-развлекательная система с тачскрином на 12,3 дюйма, виртуальная «приборка», проекционный дисплей, панорамная крыша со сдвижной секцией, камеры кругового обзора, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль.

На фото: салон Geely HaoYue

Одним из самых важных изменений является «начинка». Напомним, HaoYue оснащается бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 1,8 литра, отдача которой составляет 184 л.с. Она работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач или с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод может быть только передним. В свою очередь Geely HaoYue L получил 2,0-литровый турбомотор мощностью 218 л.с. 

Компания пока не раскрыла цены новинки, но, скорее всего, она окажется дороже по сравнению с актуальным HaoYue. Напомним, стартовая стоимость этого кроссовера на домашнем рынке составляет 103 600 юаней (эквивалентно примерно 912 тыс. рублей по текущему курсу), а за топовый вариант просят не менее 142 600 юаней (около 1,25 млн рублей).

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