Самый дешёвый пикап Ram и во втором поколении почти дословно повторил Fiat Strada

Марка Ram, принадлежащая концерну FCA, полностью раскрыла сменивший поколение грузовичок с индексом 700. Модель является клоном последней Fiat Strada, а продавать ее будут там, где не представлен исходник.

Бюджетный пикап Ram 700 дебютировал в 2014-м как разновидность тогдашней Fiat Strada. Основным рынком для «семисотого» поначалу была Мексика, но затем модель стали продавать и в других странах Латинской Америки – там, где, собственно, не появился исходный Фиат. Минувшей весной в Бразилии представили Strada нового поколения, этот грузовичок также уже добрался до Аргентины и Уругвая. Теперь же состоялась онлайн-презентация «второго» Ram 700: в ближайшее время стартуют продажи в Чили, позже такую модель привезут в Мексику, Боливию, Перу, Панаму и остальные страны региона. Производство налажено на бразильском заводе концерна FCA, который выпускает и Strada.

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Как и в первом поколении, свежий «семисотый» почти во всем повторил модель итальянской марки, разве что решетка у него своя, причем ее оформили в новом корпоративном стиле Ram – с надписью из крупных букв вместо привычной головы барана. Аналогичный прием использовали и на корме. Следом за Strada грузовичок Ram 700 обзавелся полноценной четырехдверной кабиной (максимум предшественника — «полуторная» кабина с распахивающимися против хода движения задними дверцами), при этом однорядная двухдверная версия осталась в строю.



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Пикап Fiat (и Ram, соответственно) построен с использованием компонентов хэтчбеков Argo и Mobi, а также старого «каблучка» Fiorino (спереди – McPherson, сзади – неразрезная балка на рессорах). Габариты Strada и Ram 700 совпадают: длина двухдверного варианта равна 4474 мм, четырехдверного – 4480 мм, колесная база – 2739 мм. Дорожный просвет «семисотого» — 208-214 мм (в зависимости от версии). Грузоподъемность «короткого» пикапа составляет 720 кг, «четырехдверки» — 650 кг.



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Ram 700 будет доступен в трех вариантах исполнения. Базовый SLT – это двух- или однорядная кабина, неокрашенный передний бампер, 15-дюймовые колеса, четыре подушки безопасности, ESC, электронная имитация блокировки дифференциала и кондиционер. Начиная с версии BigHorn, пикап доступен только с двухрядной кабиной, бампер окрашен в цвет кузова. В этой комплектации дополнительно появляются система контроля давления в шинах, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином и камера заднего вида. Наконец, топовый Ram 700 Laramie имеет 16-дюймовые диски и светодиодную оптику, на крыше есть рейлинги. Отметим, климат-контроль не положен ни одной из модификаций. Зато можно будет заказать аксессуары Mopar.



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Двигатели перешли с пикапа Fiat – это старый «атмосферник» Fire 1.4 и более свежий атмосферный Firefly 1.3. В спецификации для Чили первый мотор выдает 85 л.с. и 122 Нм, с таким движком грузовичок имеет гидроусилитель руля. Отдача второго – 99 л.с. и 128 Нм, с ним у Ram 700 электроусилитель. Коробка пока одна – пятиступенчатая «механика». В следующем году и Fiat Strada, и Ram 700 могут обзавестись вариатором. Привод же в любом случае только передний.



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Кстати, компактный пикап – далеко не единственный клон Fiat в линейке Ram. Так, «каблучок» Ram Promaster Rapid – это близнец Fiat Fiorino, фургоны Ram Promaster и Promaster City – перелицованные Fiat Ducato и Doblo. А под именем Ram 1000 скрывается Fiat Toro.

