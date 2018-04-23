Коммерческие автомобили российского бренда ГАЗ в скором времени планируют начать выпускать в Азербайджане. Меморандум о сотрудничестве был подписан в Баку представителями ООО «Автомобильный завод ГАЗ» и ОАО «Азермаш». В России производство этих машин налажено в Нижнем Новгороде на мощностях Горьковского автозавода.

Согласно договору, автомобили российской марки будут собираться в Гаджигабульской промышленной зоне. По данным RNS, в 2018-2019 годах планируется строительство сборочного предприятия. Предположительно мощность этой площадки составит 1 000 коммерческих машин в год.

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Первые экземпляры должны сойти с конвейера в конце 2019 года. На заводе в Азербайджане планируют наладить выпуск лёгких коммерческих автомобилей Газель Next и Газель Бизнес, а также среднетоннажных грузовых машин Газон Next.

Базовые модели бренда ГАЗ лягут в основу различных вариантов специальной техники. В будущем на мощностях нового предприятия планируется наладить выпуск автомобилей для муниципальных служб, машин скорой помощи, а также школьных микроавтобусов.

Меморандум предполагает, что стороны договорились провести в ходе реализации соглашения совместную работу по использованию ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

При этом Горьковский автозавод обязуется организовать поставки машинокомплектов на сборочное производство в Азербайджане. Также российские специалисты проведут обучение и сертификацию специалистов «Азермаша», предоставят необходимые документы и лицензии.

На российском рынке легких коммерческих автомобилей доля ГАЗа составляет порядка 50%. Если смотреть в сегменте среднетоннажных грузовиков, то показатель увеличивается примерно до 70%. Помимо этого ГАЗ, входящий в «Базовый элемент» Олега Дерипаски, является на сегодняшний день одним из лидеров по производству и продаже автокомпонентов в РФ.

По итогам 2017 года ГАЗ в России продал 58 617 машин, что соответствует приросту на 5% по отношению к результату 2016 года. Предыдущий год марка закончила также в «плюсе» (прирост – 9%) с результатом 55 803 машины. Хотя до докризисных показателей 2012-2013 годов, когда дилеры реализовали порядка 80 000 – 90 000 единиц, бренду пока далеко.

Компания усиленно работает в том числе на экспорт. Автомобили отправляются на рынки более чем тридцати стран. Большинство уезжает в Восточную Европу и СНГ, также поставки налажены в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, на Ближний Восток и в Африку.

На Горьковском автозаводе стартовал выпуск двух новых моделей. Речь идёт о среднетоннажном грузовике Газон Next полной массой 10 тонн и лёгком коммерческом автомобиле Газель Next массой 4,6 тонны.