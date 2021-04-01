Сделанный из Hyundai Tucson пикап Santa Cruz: официальные изображения и дата премьеры

Главным рынком для грузовичка корейской марки станут Штаты. Там новинку, вероятно, предложат с тем же двигателем, что и донорский кроссовер Туссан.

Пикап Hyundai долго добирался до конвейера: концепт Santa Cruz с несущим кузовом представили еще в 2015-м, о появлении такой модели в гамме марки официально было объявлено четыре года спустя, и только сейчас опубликованы изображения серийной версии. Товарный грузовичок сохранил имя предвестника, и лишь оно и роднит его с тем прототипом. Так, прежде считалось, что пикап построят на базе Hyundai Santa Fe, однако за основу взяли другой кроссовер – дебютировавший минувшей осенью Tucson четвертого поколения. Кроме того, у шоу-кара была «полуторная» кабина с небольшими створками вместо задних дверей, а у серийного Santa Cruz – четыре полноценные двери.

Серийный пикап Hyundai Santa Cruz

Заявлено, что пикап разработан североамериканским подразделением Hyundai, этот регион и станет главным, если не единственным, рынком для новинки: выпуск наладят в США на заводе в Алабаме, где также производят Hyundai Santa Fe, Sonata и Elantra. Ранее в компании сообщили, что модель адресована тем, кто хочет получить все «атрибуты компактного кроссовера», но «нуждается в повседневной универсальности». Теперь же выяснилось, что для Santa Cruz даже придумали новую категорию – Sport Adventure Vehicle (SAV). Другими словами, в качестве «рабочей лошадки» грузовичок рассматривать не стоит.



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От донорского Туссана пикапу досталась двухэтажная головная оптика – с интегрированными в радиаторную решетку ходовыми огнями (блоки основных фар расположены ниже). Вдобавок у Santa Cruz аналогичные выштамповки по бокам. Но при этом у решетки другой рисунок, передний бампер заменили, также пикап получил оригинальные задние фонари.



Габариты не названы. В Штатах представлен «растянутый» Tucson, длина такого паркетника равна 4630 мм, колесная база – 2755 мм (у «короткого» кросса, ориентированного, прежде всего, на Европу эти показатели составляют 4500 и 2680 мм соответственно). Дорожный просвет американского переднеприводного SUV – 180 мм, полноприводного – 211 мм.

Серийный пикап Hyundai Santa Cruz

Салон Santa Cruz пока не засвечен, впрочем, он тоже, скорее всего, оформлен по мотивам Hyundai Tucson, то есть ждем виртуальную «приборку» и визуально объединенные тачскрин мультимедиа-системы и блок управления «климатом».



Техника в релизе тоже не упоминается. Вероятно, в Штатах пикап предложат с тем же двигателем, что и Туссан. Речь о бензиновом «атмосфернике» 2.5, который на кроссовере выдает 190 л.с., он комплектуется восьмиступенчатым «автоматом». Для Santa Cruz, разумеется, заявлен полный привод, но не исключено, что базовый грузовичок будет переднеприводным.

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Премьера серийного пикапа пройдет в США 15 апреля (по местному времени), старт производства намечен на лето.

