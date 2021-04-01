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  • Сделанный из Hyundai Tucson пикап Santa Cruz: официальные изображения и дата премьеры

Сделанный из Hyundai Tucson пикап Santa Cruz: официальные изображения и дата премьеры

01.04.2021 184 0 0

Главным рынком для грузовичка корейской марки станут Штаты. Там новинку, вероятно, предложат с тем же двигателем, что и донорский кроссовер Туссан.

 

Пикап Hyundai долго добирался до конвейера: концепт Santa Cruz с несущим кузовом представили еще в 2015-м, о появлении  такой модели в гамме марки официально было объявлено четыре года спустя, и только сейчас опубликованы изображения серийной версии. Товарный грузовичок сохранил имя предвестника, и лишь оно и роднит его с тем прототипом. Так, прежде считалось, что пикап построят на базе Hyundai Santa Fe, однако за основу взяли другой кроссовер – дебютировавший минувшей осенью Tucson четвертого поколения. Кроме того, у шоу-кара была «полуторная» кабина с небольшими створками вместо задних дверей, а у серийного Santa Cruz – четыре полноценные двери.

Серийный пикап Hyundai Santa Cruz

Заявлено, что пикап разработан североамериканским подразделением Hyundai, этот регион и станет главным, если не единственным, рынком для новинки: выпуск наладят в США на заводе в Алабаме, где также производят Hyundai Santa Fe, Sonata и Elantra. Ранее в компании сообщили, что модель адресована тем, кто хочет получить все «атрибуты компактного кроссовера», но «нуждается в повседневной универсальности». Теперь же выяснилось, что для Santa Cruz даже придумали новую категорию – Sport Adventure Vehicle (SAV). Другими словами, в качестве «рабочей лошадки» грузовичок рассматривать не стоит.

Серийный пикап Hyundai Santa Cruz
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Серийный пикап Hyundai Santa Cruz
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От донорского Туссана пикапу досталась двухэтажная головная оптика – с интегрированными в радиаторную решетку ходовыми огнями (блоки основных фар расположены ниже). Вдобавок у Santa Cruz аналогичные выштамповки по бокам. Но при этом у решетки другой рисунок, передний бампер заменили, также пикап получил оригинальные задние фонари.

Габариты не названы. В Штатах представлен «растянутый» Tucson, длина такого паркетника равна 4630 мм, колесная база – 2755 мм (у «короткого» кросса, ориентированного, прежде всего, на Европу эти показатели составляют 4500 и 2680 мм соответственно). Дорожный просвет американского переднеприводного SUV – 180 мм, полноприводного – 211 мм.

Серийный пикап Hyundai Santa Cruz

Салон Santa Cruz пока не засвечен, впрочем, он тоже, скорее всего, оформлен по мотивам Hyundai Tucson, то есть ждем виртуальную «приборку» и визуально объединенные тачскрин мультимедиа-системы и блок управления «климатом».

Техника в релизе тоже не упоминается. Вероятно, в Штатах пикап предложат с тем же двигателем, что и Туссан. Речь о бензиновом «атмосфернике» 2.5, который на кроссовере выдает 190 л.с., он комплектуется восьмиступенчатым «автоматом». Для Santa Cruz, разумеется, заявлен полный привод, но не исключено, что базовый грузовичок будет переднеприводным.

Концепт Hyundai Santa Cruz и новый Hyundai Tucson
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Концепт Hyundai Santa Cruz и новый Hyundai Tucson
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Концепт Hyundai Santa Cruz и новый Hyundai Tucson
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Концепт Hyundai Santa Cruz и новый Hyundai Tucson
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Концепт Hyundai Santa Cruz и новый Hyundai Tucson
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Премьера серийного пикапа пройдет в США 15 апреля (по местному времени), старт производства намечен на лето.

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