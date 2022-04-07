Сделанный из первого Дастера пикап Renault Oroch сменил мотор и обрёл новый салон

Рестайлинговый пикап компания Renault засветила в конце марта, и вот опубликованы новые тизеры, вдобавок появились официальные подробности о технике. Напомним, четырехдверный грузовичок Duster Oroch в строю с 2015 года, он построен на базе кроссовера Duster предыдущей генерации. Пикап продают в Латинской Америке, производство налажено в Бразилии, эта страна и станет дебютным рынком для посвежевшей модели. Речь именно о рестайлинге, хотя локальный кросс Дастер (его также выпускает бразильский завод) перешел во второе поколение еще в 2020-м. Ну и добавим, что обновленному грузовику сократили имя – теперь это просто Renault Oroch.

Марка подтвердила циркулирующую в бразильских СМИ информацию о новом моторе: пикап получит «турбочетверку» 1.3 TCe, которую ставят на местные кроссоверы Renault Captur и Duster (этот двигатель знаком и россиянам – он положен и нашим Дастеру и Kaptur). В Бразилии турбомотор традиционно «питается» как бензином (162 л.с.), так и этанолом (170 л.с.). Вместе с турбодвижком пикап также обрел вариатор (дореформенный Duster Oroch комплектуется исключительно «механикой»). Бразильцы пишут, что 1.3 TCe придет на смену двухлитровому «атмосфернику» (143 л.с. на бензине и 148 л.с. на этаноле). А вот атмосферный мотор 1.6 (118/120 л.с.) вроде бы останется в строю. Полного привода у пикапа в Бразилии нет, тогда как в других странах версия 4х4 предусмотрена.



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На одной из свежих фирменных картинок виден фрагмент интерьера: Oroch достался новый блок управления «климатом» — вместо топорных шайб теперь кругляши с экранчиками, как у «второго» Дастера. Благодаря предыдущим тизерам мы также знаем, что пикап обрел аналогичную кроссу переднюю панель. Но при этом у грузовой версии тачскрин мультимедиа-системы возвышается над панелью, а не встроен в нее.



Что же касается экстерьера, то радикальных перемен нет: у Oroch новые радиаторная решетка и передний бампер, другими стали накладки на колесных арках. У дорогих комплектаций по-прежнему будут дополнительные противотуманки в массивном корпусе.



Дореформенный Renault Duster Oroch 1 / 3 Дореформенный Renault Duster Oroch 2 / 3 Дореформенный Renault Duster Oroch 3 / 3

Премьера Renault Oroch пройдет в Бразилии 12 апреля текущего года.

