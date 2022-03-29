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Уже не Duster: первые официальные изображения пикапа Renault Oroch

29.03.2022 328 0 0

Нет, грузовичок по-прежнему сделан из предыдущего Дастера, просто рестайлинговой версии сократили имя. Также выяснилось, что модели не просто подправили внешность, но и перекроили салон.

 

На прошлой неделе в Сеть выложили шпионские фотографии обновленного пикапа Renault без какого-либо камуфляжа, а теперь сама марка распространила затемненные картинки. Вдобавок объявлена дата премьеры: полностью модель раскроется 12 апреля текущего года. Напомним, четырехдверный грузовичок Renault Duster Oroch в строю с 2015-го, он построен на базе кроссовера Duster предыдущей генерации. Пикап продают в Латинской Америке, производство налажено в Бразилии, эта страна и станет дебютным рынком для посвежевшей модели. Локальный кросс Дастер (его также выпускает бразильский завод) перешел во второе поколение еще в 2020-м, но в случае с грузовиком – это именно рестайлинг, пикапа из «второго» SUV пока не будет. А еще в компании подтвердили появившееся ранее предположение о том, что грузовой версии сократят имя: отныне это просто Renault Oroch.

Renault Oroch
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Renault Oroch
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Renault Oroch
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Радикальных перемен во внешности нет: пикапу достались новые радиаторная решетка и передний бампер, противотуманки перенесли ниже (при этом у дорогих комплектаций по-прежнему будут дополнительные противотуманные фары в массивном корпусе), также изменены накладки на колесных арках и дизайн дисков, а надпись Oroch на корме теперь выполнена гигантскими буквами.

Отдельных изображений интерьера марка не опубликовала, однако его все равно видно. Внутри установили новую переднюю панель, как у «второго» Дастера, плюс Oroch получил современную мультимедийную систему, причем ее экран «парит» (у кроссовера дисплей интегрирован в панель).

Renault Oroch

О технике тоже пока ни слова. Бразильские СМИ прочат пикапу новую для него «турбочетверку» 1.3 TCe, которую ставят на местные кроссоверы Renault Captur и Duster (этот двигатель знаком и россиянам – он положен и нашим Дастеру и Kaptur). В Бразилии турбомотор традиционно «питается» как бензином (162 л.с.), так и этанолом (170 л.с.). Предполагается, что двигатель 1.3 TCe придет на смену двухлитровому «атмосфернику» (143 л.с. на бензине и 148 л.с. на этаноле). А вот атмосферный мотор 1.6 (118/120 л.с.) вроде бы останется в строю. Кроме того, вместе с турбодвижком пикап еще может получить вариатор, тогда как дореформенный Duster Oroch комплектуется исключительно «механикой». Бразильцам прежний пикап был предложен только с передним приводом, но в других странах у модели есть версия 4x4.

Дореформенный Renault Duster Oroch
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Дореформенный Renault Duster Oroch
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Дореформенный Renault Duster Oroch
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Дореформенный Renault Duster Oroch
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Между тем в следующем году у Renault Oroch в Латинской Америке появится новый конкурент – к дебюту готовится пикап Chevrolet Montana с полноценной четырехдверной кабиной.

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