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  • Засвечен новый пикап Chevrolet Montana: конкурента грузового Дастера ещё придётся подождать

Засвечен новый пикап Chevrolet Montana: конкурента грузового Дастера ещё придётся подождать

29.03.2022 307 0 0

Ближайшим родственником нового грузовичка с галстуком-бабочкой является нынешний паркетник Tracker. А вот внешность сделали в стиле другого кросса марки.

 

О том, что под брендом Chevrolet в Бразилии планируют наладить выпуск относительно доступного пикапа с несущим кузовом, заговорили еще несколько лет назад. Официальный анонс последовал в мае 2021-го, а летом того же года опубликовали первый тизер и объявили имя грядущей модели – Montana. Напомним, прежде так назывался грузовичок Шеви с двухдверным кузовом, его тоже производило бразильское предприятие General Motors, он продержался на конвейере 18 лет, успев сменить два поколения (выпуск прекратился в прошлом году). Новая же Montana имеет полноценную четырехдверную кабину, а ее главными конкурентами в Латинской Америке станут пикапы Fiat Toro и Renault Duster Oroch.

Почивший пикап Chevrolet Montana
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Почивший пикап Chevrolet Montana
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Почивший пикап Chevrolet Montana
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Вообще, считалось, что грузовик Chevrolet стартует в 2022-м, однако теперь бразильское подразделение GM заявило, что до дилеров новинка доберется лишь в 2023-м. Зато компания поделилась новым тизером, вдобавок спрятанный под пологом пикап засветился в видеоролике, посвященном продолжающейся модернизации завода в Сан-Каэтану-ду-Сул.

Свежая картинка, увы, все еще не дает полного представления о дизайне Chevrolet Montana – мы видим лишь радиаторную решетку с довольно массивными горизонтальными плашками. Впрочем, тестовые прототипы уже не раз попадались шпионам. Судя по тем фото, главной «фишкой» внешности пикапа станет головная оптика – она двухэтажная, как у паркетника Chevrolet Trailblazer. К слову, в Бразилии этот кросс не продают, при этом там доступен одноименный рамный внедорожник.

Новый пикап Chevrolet Montana
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Новый пикап Chevrolet Montana
2 / 3
Новый пикап Chevrolet Montana
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А ближайшим родственником Montana является другой кроссовер Шеви – актуальный Tracker: в основе обеих моделей лежит «тележка» GEM (Global Emerging Markets), и на ней же построены последние седан и хэтч Chevrolet Onix (у паркетника Trailblazer другая платформа). 

Пикапу прочат трехцилиндровый турбомотор 1.2 от локального Трэкера (в Бразилии он «питается» как бензином, так и этанолом). Кроме того, некоторые бразильские СМИ считают, что топовым версиям достанется турбодвигатель 1.3 от китайского Chevrolet Tracker. Полного привода у родственного паркетника нет, то есть грузовичок тоже может оказаться исключительно переднеприводным.

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