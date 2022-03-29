Засвечен новый пикап Chevrolet Montana: конкурента грузового Дастера ещё придётся подождать

О том, что под брендом Chevrolet в Бразилии планируют наладить выпуск относительно доступного пикапа с несущим кузовом, заговорили еще несколько лет назад. Официальный анонс последовал в мае 2021-го, а летом того же года опубликовали первый тизер и объявили имя грядущей модели – Montana. Напомним, прежде так назывался грузовичок Шеви с двухдверным кузовом, его тоже производило бразильское предприятие General Motors, он продержался на конвейере 18 лет, успев сменить два поколения (выпуск прекратился в прошлом году). Новая же Montana имеет полноценную четырехдверную кабину, а ее главными конкурентами в Латинской Америке станут пикапы Fiat Toro и Renault Duster Oroch.

Почивший пикап Chevrolet Montana 1 / 3 Почивший пикап Chevrolet Montana 2 / 3 Почивший пикап Chevrolet Montana 3 / 3

Вообще, считалось, что грузовик Chevrolet стартует в 2022-м, однако теперь бразильское подразделение GM заявило, что до дилеров новинка доберется лишь в 2023-м. Зато компания поделилась новым тизером, вдобавок спрятанный под пологом пикап засветился в видеоролике, посвященном продолжающейся модернизации завода в Сан-Каэтану-ду-Сул.



Свежая картинка, увы, все еще не дает полного представления о дизайне Chevrolet Montana – мы видим лишь радиаторную решетку с довольно массивными горизонтальными плашками. Впрочем, тестовые прототипы уже не раз попадались шпионам. Судя по тем фото, главной «фишкой» внешности пикапа станет головная оптика – она двухэтажная, как у паркетника Chevrolet Trailblazer. К слову, в Бразилии этот кросс не продают, при этом там доступен одноименный рамный внедорожник.

Новый пикап Chevrolet Montana 1 / 3 Новый пикап Chevrolet Montana 2 / 3 Новый пикап Chevrolet Montana 3 / 3

А ближайшим родственником Montana является другой кроссовер Шеви – актуальный Tracker: в основе обеих моделей лежит «тележка» GEM (Global Emerging Markets), и на ней же построены последние седан и хэтч Chevrolet Onix (у паркетника Trailblazer другая платформа).

Пикапу прочат трехцилиндровый турбомотор 1.2 от локального Трэкера (в Бразилии он «питается» как бензином, так и этанолом). Кроме того, некоторые бразильские СМИ считают, что топовым версиям достанется турбодвигатель 1.3 от китайского Chevrolet Tracker. Полного привода у родственного паркетника нет, то есть грузовичок тоже может оказаться исключительно переднеприводным.

