Новый пикап Chevrolet Montana на базе кроссовера Tracker: официальное изображение

О том, что General Motors планирует выпускать в Бразилии новый грузовичок Chevrolet с несущим кузовом, который будет на ступеньку ниже рамного S10 (местное название Colorado), заговорили еще несколько лет назад. В 2019-м концерн выделил на развитие своих предприятий в этой стране 10 миллиардов реалов, причем часть средств уже потрачена – например, на запуск локального производства кроссовера Tracker последней генерации (предшественника в Бразилию поставляли из Мексики). Но затем случилась пандемия, средства заморозили. Программу перезапустили в начале этого года, и в нее все-таки вошел пикап: грядущую новинку официально анонсировали в мае, выпуск наладят на заводе в Сан-Каэтану-ду-Сул. Теперь же объявлено имя грузовичка, вдобавок засвечен первый тизер – его продемонстрировали в ролике, в котором глава южноамериканского подразделения GM рассказывает о подготовке площадки к производству модели. Итак, новый пикап назвали Montana.

Напомним, в актуальной бразильской гамме Шеви уже есть грузовичок с таким именем: доступный только с двухдверным кузовом, он дебютировал в 2003-м, во второе поколение эта Montana перешла в 2010-м. При этом, по информации местных СМИ, весной текущего года в Бразилии прекратили выпуск старого пикапа, сейчас дилеры распродают остатки. Кстати, прежде считалось, что свежий грузовик получит совсем другое название, но, как мы видим, этого не произошло, хотя в релизе GM слов «нового поколения» и нет – просто «новая Montana».

Прежний пикап Chevrolet Montana 1 / 3 Прежний пикап Chevrolet Montana 2 / 3 Прежний пикап Chevrolet Montana 3 / 3

В основу пикапа ляжет платформа GEM (Global Emerging Markets), на которой также базируются упомянутый Трэкер, последние хэтч и седан Onix. Новая Montana окажется крупнее прежнего грузовичка, кроме того, бразильские профильные медиа считают, что пикап обретет полноценную четырехдверную кабину. Впрочем, на картинке этого пока не заметно – не исключено, что в гамме останется и двухдверная версия.



О дизайне по единственному тизеру сложно судить, однако бразильцы уверены, что внешний облик новой Montana вдохновлен вовсе не родственным Tracker, а другим паркетником Chevrolet: пикап якобы получит двухъярусную головную оптику, как у Trailblazer (этот кросс построен на другой платформе, в Бразилии он не представлен, в отличие от одноименного рамного внедорожника). Мотор же, вероятно, перейдет с Трэкера. Речь идет о «турботройке» 1.2, которая «питается» и бензином (132 л.с.), и этанолом (133 л.с.), причем для Montana отдачу могут увеличить. Бразильский Chevrolet Tracker еще доступен с литровым трехцилиндровым турбомотором (116 л.с., независимо от топлива), но пока непонятно, достанется ли такой двигатель пикапу. Полного привода у паркетника нет, так что и новая модель, скорее всего, будет исключительно переднеприводной.

Паркетники Chevrolet Trailblazer и Tracker 1 / 2 Паркетники Chevrolet Trailblazer и Tracker 2 / 2

На бразильский рынок новый пикап Chevrolet Montana выйдет в следующем году, он будет конкурировать с Fiat Toro, тогда как главным соперником прежней Монтаны является более компактный и доступный грузовичок Fiat Strada (хотя этот Фиат со сменой поколений тоже обрел четырехдверную кабину). Новинку Шеви наверняка станут поставлять и в остальные страны Южной Америки, а вот о планах продавать модель в других регионах информации пока нет.

