Теперь официально: Chevrolet выпустит пикап, который бросит вызов Fiat Toro

О планах концерна General Motors вывести на южноамериканский рынок пикап Chevrolet с несущим кузовом, который оказался бы на ступеньку ниже рамного S10 (местное название Colorado), заговорили еще несколько лет назад, а на прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о том, что проекту вроде бы дали «зеленый свет». Теперь же объявлено официально: грузовичку быть, его производство наладят в Бразилии. В GM также отметили, что пикап является частью нынешнего инвестиционного цикла компании в Южной Америке. Напомним, в 2019-м концерн выделил на развитие Шеви и своих бразильских заводов 10 миллиардов реалов, и часть средств уже потрачена – например, на запуск локальной сборки кроссовера Tracker последней генерации (предшественника туда поставляли из Мексики). Затем инвестиции заморозили – помешала пандемия. Однако в начале этого года программу перезапустили.

О грядущем пикапе сказано, что он находится в разработке и «представит полностью инновационную концепцию бренда в сегменте коммерческих автомобилей». Кроме того, в южноамериканском подразделении GM подтвердили, что модель станет «следующим представителем нового глобального семейства» Chevrolet, в которое входят последние хэтч и седан Onix и тот самый свежий Tracker. Это значит, что грузовик разделит с перечисленными моделями платформу GEM (Global Emerging Markets). Изображений новинки пока нет, имя тоже не названо.

Актуальный Chevrolet Tracker для Южной Америки 1 / 3 Актуальный Chevrolet Tracker для Южной Америки 2 / 3 Актуальный Chevrolet Tracker для Южной Америки 3 / 3

Некоторые бразильские профильные медиа полагают, что пикап могут позиционировать в качестве преемника Chevrolet Montana. Нынешняя Montana в строю с 2010-го, этот простенький автомобиль бывает исключительно двухдверным, тогда как новый пикап Шеви наверняка получит полноценную четырехдверную кабину. Кстати, аналогичную модификацию со сменой поколений обрел и Fiat Strada. Впрочем, более вероятным кажется то, что Chevrolet все же будет продвигать свой пикап как совершенно новую модель, а ее главным конкурентом станет Fiat Toro, который крупнее и дороже Strada.



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В чем мнения бразильцев сошлись, так это в том, что облик новинки Chevrolet вдохновлен вовсе не родственным Tracker, а другим кроссовером марки: у пикапа якобы будет двухъярусная головная оптика, как у Trailblazer (он же на заглавном фото; этот кросс построен на другой платформе, в Бразилии он не представлен, в отличие от одноименного рамного внедорожника). Двигатель же, скорее всего, перейдет с Трекера. Речь идет о «турботройке» 1.2, которая «питается» и бензином (132 л.с.), и этанолом (133 л.с.), при этом для грузовичка отдачу могут увеличить. Местный Chevrolet Tracker еще доступен с литровым трехцилиндровым турбомотором (116 л.с., независимо от топлива), но пока непонятно, достанется ли такой двигатель грузовику. Полного привода у паркетника нет, так что и пикап, скорее всего, будет исключительно переднеприводным.



Новую модель ждут в середине следующего года, хотя в GM о сроках не заявляли. Пикапы будут поставлять и в остальные страны Южной Америки, о планах продавать модель в других регионах информации пока нет.