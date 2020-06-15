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  • Seat «освежил» Ateca: кроссовер стал чуть длиннее и обзавёлся новым дизелем

Seat «освежил» Ateca: кроссовер стал чуть длиннее и обзавёлся новым дизелем

15.06.2020 547 0 1

В ходе обновления у модели появилось новое исполнение Xperience, которое пришло на замену Xcellence. Такую версию можно узнать по чёрным бамперам с алюминиевыми элементами.

 

Испанский производитель Seat представил свой кроссовер Ateca в ходе Женевского автосалона в 2015 году, выпуск наладили в 2016-ом. Модель пользуется неплохим спросом на европейском рынке: по итогам прошлого года европейские дилеры сумели реализовать 90 291 машину (на 26% больше, чем годом ранее). Теперь пришло время для планового рестайлинга, так что сегодня компания представила обновлённый SUV. Он получил ряд изменений во внешности и салоне, а также пересмотренную моторную гамму.

У обновлённого кроссовера полностью светодиодная головная оптика и фонари с динамическими поворотниками, решётка радиатора в форме шестиугольника, иное оформление нижней части бамперов, а также видоизменённое написание названия модели: теперь у Ateca, как и у Seat Leon нового поколения, оно выполнено «рукописным» шрифтом. Палитра для окраса кузова «посвежевшей» версии включает в себя десять цветов, а количество дизайна колёсных дисков – четырнадцать вариантов (размеры – от 16 до 19 дюймов). 

Из-за других бамперов длина автомобиля увеличилась на 18 мм и теперь составляет 4381 мм. Колёсная база осталась прежней (2638 мм), не изменились и ширина с высотой (1841 мм и 1615 мм соответственно).

Интерьер Seat Ateca изменили за счёт цифровой приборной панели диагональю 10,25-дюймов (теперь такая же, как у Seat Tarraco), а также обновлённой мультимедийной системы с сенсорным экраном либо 8,25, либо 9,2 дюйма (в зависимости от исполнения), иной системой распознавания голосовых команд, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в салоне появились новое рулевое колесо, отделанное кожей, иные варианты обивки кресел и дверных панелей. У водительского кресла стало больше регулировок и появилась функция запоминания; в виде опции стал доступен обогрев руля и лобового стекла.

У обновлённого кроссовера Ateca есть онлайн-навигация (через Apple Maps) и подключение к интернету через встроенную SIM-карту. Новое приложение Seat Connect позволяет дистанционно управлять различными функциями, в их числе поиск места автомобиля на парковке, блокировка и открытие дверей, удалённый доступ к сведениям о вождении и т.д. В стандартное оборудование теперь входят четыре USB-разъёма и функция беспроводной зарядки смартфона.

В гамме моторов пара обновлений. Так, новой базовой версией среди бензиновых стал 110-сильный трёхцилиндровый 1,0-литровый TSI, который идёт в паре только с шестискоростной механической коробкой передач. Кроме того, в линейке по-прежнему присутствуют 115-сильный литровый TSI (с МКП), 150-сильный четырёхцилиндровый TSI объёмом 1,5 литра, который комплектуется как «механикой», так и семиступенчатым «автоматом» DSG с двойным сцеплением. Самым мощным остаётся 190-сильный 2,0-литровый TSI, агрегатируемый только с коробкой DSG (у таких машин полный привод 4Drive).

Базовым дизельными мотором теперь стал 2,0-литровый четырёхцилиндровый TDI с отдачей 115 л.с., который идёт в паре только с ручной КПП. Также в линейке остался 150-сильный TDI того же объёма, который может комплектоваться «механикой», «автоматом» DSG (последний доступен с передним или полным приводом). Отметим, в гамме не появились так называемые «мягкие гибриды», хотя у нового Leon имеется версия eTSI с 48-вольтовым стартер-генератором и батареей небольшой ёмкости.

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В ходе обновления Seat Ateca получил новую топовую комплектацию – исполнение Xperience пришло на замену Xcellence. Эта версия визуально отличается от других за счёт чёрных бамперов и боковых юбок с алюминиевыми вставками.

Цены обновлённого Seat Ateca компания пока не раскрыла, также в компании не назвали и дату начала продаж модели в Европе. Стартовый ценник актуального кроссовера в Испании составляет 21 080 евро (эквивалентно 1,67 млн рублей по текущему курсу), а покупка нынешней топовой комплектации обходится минимум в 28 619 евро (2,26 млн рублей).

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