Седан Changan Lamore, который доступен и в России, получил новый салон после рестайлинга

Компания Changan объявила о старте производства на родине модернизированного седана. Модели подправили внешность, салон же полностью перекроили. На домашнем рынке четырехдверка все так же будет доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида.

Крупный седан Changan Lamore стартовал в Китае в 2023 году. В 2024-м модель на родине переименовали – там она превратилась в Changan Eado следующего, третьего по счету поколения (но прежний Eado там остался в строю). Весной года нынешнего четырехдверку в Китае модернизировали: ей слегка изменили внешность и отрядили более мощный турбомотор. А сегодня компания Changan сообщила о старте производства еще раз доработанного седана, вот только теперь переделок намного больше. В Поднебесной такая модель официально объявлена Changan Eado уже четвертой генерации, хотя это все же рестайлинг.

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Нынешняя модернизация принесла Changan Eado/Lamore новую головную оптику: в фарах появились горизонтальные и скошенные вертикальные LED-полоски. Вдобавок светотехнику объединяет светящаяся же плашка с расположенной на ней эмблемой марки, которая тоже получила подсветку (у дореформенного седана логотип находится ниже). Четырехдверка сохранила безрамочную радиаторную решетку, при этом красующиеся на ней пластины в цвет кузова стали чуть крупнее. В переднем бампере теперь есть «жабры», а задний бампер – новый, с другими хромированными накладками.

Обычные ручки дверей вместо выдвижных и монофонарь Eado/Lamore обрел в Китае еще весной. Однако у представленного сегодня седана единая плашка задних фонарей имеет другую, почти прямоугольную форму, плюс заменили диодную начинку. Наконец, на крышке багажника может быть установлен выдвижной спойлер.

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Длина «четвертого» Changan Eado для Китая равна 4785 мм, что на 15 мм больше по сравнению с предшественником. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, колесная база – 2765 мм.

Интерьер полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Вместо узкого приборного экрана установили более крупный дисплей, вдобавок он расположен ближе к водителю (у дореформенной модели приборка стоит вплотную к лобовому стеклу). А на смену вертикальному планшету мультимедиа пришел тачскрин привычного формата. На тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки и новый селектор коробки.

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Как уже упоминалось выше, весной Eado/Lamore начали оснащать другим мотором, этот же двигатель перешел и на преобразившуюся модель. Турбочетверка 1.5 имеет новую систему непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар. Двигатель выдает 192 л.с. и 310 Нм (отдача прежнего мотора 1.5T – 170 л.с. и 260 Нм), он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Китайцам все так же будет доступен и подзаряжаемый гибрид с установкой на базе атмосферника 1.5: такой седан имеет электромотор мощностью 190 или 215 л.с.

Changan Eado для Китая после весенней модернизации 1 / 7 Changan Eado для Китая после весенней модернизации 2 / 7 Changan Eado для Китая после весенней модернизации 3 / 7 Changan Eado для Китая после весенней модернизации 4 / 7 Актуальный седан Changan Lamore для России 5 / 7 Актуальный седан Changan Lamore для России 6 / 7 Актуальный седан Changan Lamore для России 7 / 7

На домашний рынок рестайлинговый Changan Eado/Lamore должен выйти до конца текущего года. Что же касается России, то у нас представлена самая первая версия седана. Российским клиентам Changan Lamore сегодня доступен в единственной комплектации, цена модели 2024 года выпуска без учета акций – 2 869 900 рублей.

У нас продают и «истинную» четырехдверку Changan Eado. Она носит «фамилию» Plus, эта модель компактнее (длина – 4730 мм, колесная база – 2700 мм), под капотом установлен турбомотор 1.4, цена – от 2 439 900 рублей (без учета акций, 2024 г.в.).