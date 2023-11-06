Сегмент седанов, и без того поредевший за пяток лет, в последние полтора года совсем оскудел. Но свято место пусто не бывает – место ушедших народных любимцев из Кореи, Японии и Европы мечтают застолбить китайцы. Сегодня мы пробуем в деле седан Eado второго поколения, дебютировавший на родине в 2018 году, обновленный в 2020 и прибывший на наш рынок несколько месяцев назад.

«Хлеба нет, но полно гуталина», – выдала хит 90-х аудиосистема Eado plus, когда я забирал машину из пресс-парка. Мда, еще недавно хлебушек был подешевле и помягче, да и сортов предлагали поболе, хотя казалось, что все ох как дорого! Если отмотать пленку на десять лет назад, то станет грустно: тогда Hyundai Elantra в максимальной комплектации стоила у нас 850 000 рублей. Впрочем, и доллар тогда торговали по 31 рублю, так что в пересчете на сегодняшний курс обошлась бы корейская машина в 2,5 миллиона.



Дайте хлеба

Китайский седан предлагают в двух комплектациях: LX за 2 329 900 и DLX за 2 399 900. Первую версию брать особого смысла нет, ведь всего за 70 тысяч рублей доплаты в Eado plus появятся системы предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, адаптивный электроусилитель руля, камеры кругового обзора, дистанционный запуск двигателя, электропривод зеркал, сиденье водителя с электрической регулировкой по шести направлениям, панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением, встроенный видеорегистратор кругового обзора с функцией охранной системы и даже вентиляция передних сидений. Как тебе такое, Элантра? Круто, но с «китайцами» нужно быть начеку, потому как за этой пылью в глаза можно не заметить отсутствие привычного «хлеба».

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Казалось бы, есть вентиляция передних сидений – будет и подогрев. Ан нет! Как не предусмотрена ни одна из таких приятных и ставших почти родными теплых опций: нет тут электрообогревов ни лобового стекла, ни руля, ни, естественно, задних сидений и уж подавно – форсунок омывателя. Окей, предположим, такой пакет адаптации потребовал бы значительной подготовки, а продавать товар спешат уже сейчас. Но почему хотя бы не русифицировать меню? Приходится общаться с Eado на английском, помимо него машина говорит лишь на своем исконном. И хотя так теперь поступают многие из китайских брендов – сначала выход на рынок, а уж потом доработка, но нам от этого не легче.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Всяческого рода непонятки встречаются на каждом шагу. Например, навигация Eado периодически сообщает на чистом английском о том, что не смогла установить связь со спутниками, хотя маршрут я в общем-то и не прокладывал. И при этом о заканчивающемся в баке бензине узнаешь по беззвучно вспыхнувшей на пестрой панели крошечной пиктограмме, хотя тут-то как раз нелишне было бы прозвонить в колокола.

Камеры кругового обзора – это хорошо. Только вот графика по современным меркам так себе, а в темноте понять, что вообще выводится на экран диагональю 12,25 дюйма, совсем сложно. Адаптивный круиз-контроль живет на своей волне и при перемене рельефа может запросто разогнать седан на пару километров в час быстрее установленного лимита. При этом если перед Eado plus перестраивается, а потом уходит из ряда попутная машина, Changan очень медленно набирает заданную скорость, что не всегда нравится тем, кто едет за вами.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Список мелких недочетов продолжают дворники, пару раз замершие в прерывистом режиме в вертикальном положении. Ну и совсем уж придирка – неритмично тикающее реле указателей поворота. Это, однако, реально может действовать на нервы персонам с музыкальным слухом и чувством ритма – проверено на друзьях.

Справедливости ради, в остальном все очень неплохо. Eado plus симпатично смотрится с любого ракурса и не пугает безвкусным обилием хрома; салон скроен ладно и щеголяет дизайном передней панели в стиле одного премиального немецкого бренда. Нет каких-то критических вопросов ни к эргономике, ни к качеству сборки. Радует и простор во втором ряду, и складывающаяся в пропорции 60:40 спинка заднего сиденья, и объемистый багажник. А что в движении?

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Де форсаж

Не так давно мы уже протестировали более возрастную модель CS95, которая понравилась по части ездовых настроек и инженерной проработки. Значит, от более современного Eado можно ждать заметного прогресса, логично? Как я уже не раз убеждался, логика в случае с китайским автопромом иногда сбоит.

Самое классное, что предлагает Eado plus в движении – это мотор. Агрегат объемом 1,4 л с турбонаддувом выдает 155 л.с. и разгоняет седан до сотни менее чем за 10 секунд. В Китае этот двигатель развивает 160 л.с., так что для России его очевидно дефорсировали. Почему бы тогда не убрать еще пять сил и не вписать мощность в налогово выгодный диапазон?

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Двигатель агрегатирован с семиступенчатым роботом мокрого типа с двумя сцеплениями. Есть и выбор из трех режимов движения: Eco/Norm/Sport. Мозги прошиты так, что даже в «экономе» плавно тронуться непросто. Седан поначалу почти не реагирует на правую педаль, а затем слишком рьяно прыгает вперед. В остальных режимах переключения иногда происходят с почти спортивными перегазовками, даже когда этого и не требуется. Переход в Eco сглаживает резкость, зато появляется излишняя задумчивость при переключениях, так что этот эксперимент я быстро закончил.

В целом же связка робота и мотора скорее понравилась. Машина шустра в городе, а пик крутящего момента в 225 Нм в диапазоне 2000-4000 оборотов позволяет уверенно выходить на обгоны. Что особенно приятно – даже при активном стиле вождения расход топлива не превышает 8,5 литров на сотню, причем лить в бак допускается и АИ-92.

Подвеска оставила двойственной впечатление, особенно если вспомнить, как настроен кроссовер CS95. С одной сторон, Eado plus почти не кренится и адекватно, даже с ноткой азарта входит в повороты, в которых седан хорошо чувствуешь благодаря толково настроенному электроусилителю. С другой стороны, на щербатом покрытии на руль и педали передается дорожный фон, лежачие полицейские Eado plus проходит жестковато. Возможно, дело и в том, что на больших неровностях работу подвески не только чувствуешь, но и слышишь, и это создает впечатление не самой лучшей плавности хода.

1 / 2 2 / 2

Что до шумоизоляции в целом, то ни звук мотора, ни аэродинамика не досаждают до разрешенных скоростей, лишь с 80 км/ч начинают доминировать шины. По нашим замерам при скорости 100 км/ч уровень шума в салоне достигает 71 дБ – это средний результат для машин такого класса.

Тонкая настрой-ка

Что же в сухом остатке? Несмотря на критику в первых абзацах, я бы поставил Eado plus твердую четверку – за приятную сбалансированную внешность, боевой мотор, неплохую управляемость и традиционно щедрое для «китайцев» оснащение. Уже в базе оно включает систему стабилизации и четыре подушки безопасности, светодиодную оптику, бесключевой доступ и запуск двигателя, климат-контроль, регулировку руля по высоте и вылету, камеру заднего вида и 16-дюймовые легкосплавные колеса. А явно недостающие обеим комплектациям опции – например, тот же обогрев сидений – за доплату в 70 тысяч готов установить дилер.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

С учетом того, что во втором ряду седана-переростка C-класса длиной 4730 мм хватает места и для рослых пассажиров, а в 500-литровом багажнике – для их поклажи, Eado plus так и напрашивается в корпоративные парки. И модель уже засветилась на днях на конференции TAXI-2023 в Сочи. Так что скоро узнаем, как обстоят дела с надежностью из самого беспристрастного источника – таксопарков.

Если же всерьез замахиваться на частного клиента, то над мелкими косячками однозначно стоит поработать, как и подкрутить настройки ходовой части и калибровки мотора и коробки. И обязательно поколдовать над адаптацией под российские условия техники и мультимедиа, а также над наполнением комплектаций. Changan, за эталон можно смело брать Hyundai, не ошибетесь!