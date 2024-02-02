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Седан Dongfeng Aeolus Shine Max стал дешевле в новых комплектациях в России

02.02.2024 169 0 0

Как и прежде, крупная четырехдверка доступна с безальтернативным турбомотором 1.5 и 7DCT.

Китайский седан Dongfeng Aeolus Shine Max длиной 4797 мм официально стартовал в России в прошлом году (Kolesa.ru уже испытал четырехдверку, подробнее – в нашем материале). До сих пор модель предлагалась в единственной топовой комплектации Luxury, теперь же объявлено о расширении гаммы: клиентам предложены более доступные версии Comfort и Premium. При этом двигатель един для всех исполнений – это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 190 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний.

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Седан по умолчанию имеет светодиодную оптику, 17-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, обогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, беспроводную зарядку для смартфона, камеру заднего вида и систему предупреждения о фронтальных столкновениях. Базовый Aeolus Shine Max – это еще обычный круиз-контроль и 7-дюймовый приборный экран.

Интерьер топовой комплектации, фото салона версий попроще пока нет
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Интерьер топовой комплектации, фото салона версий попроще пока нет
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В версии Premium появляются электрорегулировки водительского кресла в шести направлениях, шторки безопасности, адаптивный «круиз» и система автоторможения. Ну а топовый Dongfeng Aeolus Shine Max Luxury – это еще, напомним, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, функции автоматического складывания и памяти настроек зеркал, водительское кресло с вентиляцией и массажером, системы панорамного обзора, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Рекомендованная цена комплектации Comfort – 2 199 000 рублей, Aeolus Shine Max Premium обойдется в 2 399 000 рублей. Любопытно, что, согласно прайс-листу, цена версии Luxury по сравнению с прошлым годом не изменилась – 2 990 000 рублей.

Между тем в 2024-м компания Моторинвест, дистрибьютор легковушек китайского концерна в РФ, планирует вывести на наш рынок восемь новинок Dongfeng. Буквально на днях появилась свежая информация о паре грядущих премьер: анонсированы купеобразный паркетник DFSK ix5 и крупный полноприводный кроссовер DFSK ix7. Причем эти две модели получат российскую прописку – по заказу дистрибьютора партию машин соберет калининградский завод Автотор.

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