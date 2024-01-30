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  • Кросс-купе Dongfeng ix5 и большой полноприводный Dongfeng ix7 получат российскую прописку

Кросс-купе Dongfeng ix5 и большой полноприводный Dongfeng ix7 получат российскую прописку

30.01.2024 730 0 0

Выпуск китайских кроссоверов наладят на Автоторе. Обе модели уже появились на местном сайте Дунфэна, их продажи стартуют в ближайшем будущем.

Накануне Kolesa.ru рассказал о том, что компания Моторинвест, дистрибьютор легковушек Dongfeng в РФ, готовится вывести на рынок две из анонсированных ранее восьми новинок: это купеобразный паркетник DFSK ix5 и крупный семиместный кроссовер DFSK ix7. Теперь же официально объявлено, что обе модели пропишутся в России. Причем сборку наладят не на заводе Моторинвеста в Липецкой области (там сегодня делают электрокары Evolute), а на калининградском Автоторе – по заказу дистрибьютора. В сообщении пресс-службы Моторинвеста отмечается, что стороны заключили соглашение «о производстве первой партии автомобилей». Напомним, сегодня Автотор также выпускает машины китайских брендов Kaiyi (частично принадлежит Chery), BAIC и SWM – их продажами предприятие занимается самостоятельно.

DFSK ix5
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DFSK ix5
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DFSK ix5
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DFSK – это совместный проект Дунфэна и фирмы Seres, в зависимости от страны модели еще могут быть представлены под брендами Fengon или Glory, ну или непосредственно под маркой Dongfeng.

Кросс-купе DFSK ix5 чуть крупнее российской почившей Renault Arkana, длина «китайца» равна 4685 мм, колесная база – 2790 мм. На нашем рынке паркетник будет доступен с бензиновым турбомотором 1.5 (137 л.с., 220 Нм) и вариатором, привод только передний. Среди заявленного оснащения – мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, панорамный люк в крыше, климат-контроль, камера заднего вида и набор «теплых опций».

DFSK ix7
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DFSK ix7
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DFSK ix7
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DFSK ix7
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DFSK ix7
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DFSK ix7
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Семиместный кроссовер DFSK ix7 по своим габаритам сопоставим с Nissan Pathfinder или Hyundai Palisade: длина – 4930 мм, расстояние между осями – 2810 мм. В России крупный китайский SUV предложат с бензиновым турбодвигателем 2.0 (231 л.с., 355 Нм) и классическим шестиступенчатым автоматом, эта модель имеет полный привод. Для ix7 предусмотрены подогрев и вентиляция передних сидений, проекционный дисплей и система предотвращения фронтального столкновения.

Продажи DFSK ix5 и DFSK ix7 обещают начать «скоро», цен еще нет.

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