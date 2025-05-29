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Седан Honda Accord: теперь с продвинутым автопилотом, но не для всех

29.05.2025 125 0 0

Компания Honda выводит на домашний рынок четырехдверку Accord с комплексом Sensing 360+. В частности, благодаря ему на трассах водитель сможет убирать руки с руля.

Седан Honda Accord актуального поколения стартовал в Японии весной прошлого года, тогда как на других рынках он появился в 2023-м. Китайская четырехдверка даже успела пережить рестайлинг. А еще на родине Хонды модель прежде была доступна в единственной комплектации. Теперь же в Японии седану добавили вторую версию – и именно местный седан получил улучшенный комплекс Honda Sensing 360+.

Главная фишка – продвинутый автопилот: при движении на трассах водитель может убрать руки с руля. Электроника использует информацию не только радаров и датчиков, но и спутниковой навигационной системы. Если впереди нет других машин, то Accord будет поддерживать заданную скорость. А если перед Хондой появится другой автомобиль, то седан пристроится за ним, сохраняя дистанцию. При этом, обнаружив движущийся медленнее транспорт, система уведомит об этом заранее и поможет совершить обгон. Правда, есть оговорки: при активации автопилота водитель все равно должен следить за дорогой, да и работает эта функция только на скоростных магистралях. Также объявлено, что Accord стал первой массовой Хондой с таким автопилотом.

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Комплекс Honda Sensing 360+ еще включает систему предотвращения аварийной ситуации при прохождении поворотов: если электроника определит, что машина едет слишком быстро, то сначала она предупредит водителя о необходимости снизить скорость, а если реакции не последует, то машина сама начнет замедляться. Наконец, в этот набор вошла улучшенная система мониторинга состояния водителя: при отсутствии реагирования владельца на предупреждающие визуальные и звуковые сигналы Accord постепенно начнет притормаживать, затем машина остановится, включит «аварийку» и вызовет помощь.

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Внешне новую комплектацию можно отличить по черным корпусам наружных зеркал и оригинальным 18-дюймовым дискам. В салоне может быть не только черная, но и белая кожаная обивка.

Как и прежде, японцам Honda Accord доступен исключительно в виде гибрида с установкой e:HEV, в нее входят работающий по циклу Аткинсона атмосферник 2.0, электромотор и генератор. Совокупная отдача – 207 л.с. Привод только передний.

За Accord e:HEV Honda Sensing 360+ просят 5 999 400 йен, что эквивалентно примерно 3,3 млн рублей по текущему курсу. Базовый седан стоит 5 599 000 йен (3,08 млн рублей). В Honda пока не сообщали о планах продавать четырехдверку с автопилотом в других странах.

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