Седан Hyundai Lafesta сменил мотор и обрёл версию N Line в надежде вернуть покупателей

Купеобразная «четырехдверка» также преобразилась снаружи и внутри. На рынок рестайлинговая модель, скорее всего, выйдет в следующем году.

Обновленную Hyundai Lafesta в легком камуфляже мы видели на шпионских фото в конце ноября, а теперь в базу китайского минпрома внесли снимки, на которых запечатлен седан без лоскутка маскировки. Вдобавок стали известны основные характеристики. Напомним, «четырехдверка» дебютировала в 2018 году, она создана специально для КНР, там же налажено производство: местное СП Beijing Hyundai позиционирует модель как молодежную. В 2019-м, в свой первый полный год на рынке, по данным CarSalesBase, «четырехдверка» разошлась тиражом 99 404 экземпляра. Но результат 2020-го – всего 35 540 единиц. А с января по октябрь 2021-го и вовсе реализовано лишь 9100 штук. Кстати, под конец прошлого года Lafesta слегка освежили, однако, как мы видим, та модернизация не помогла. На этот раз доработок гораздо больше.

Стандартная обновленная Hyundai Lafesta 1 / 3 Стандартная обновленная Hyundai Lafesta 2 / 3 Стандартная обновленная Hyundai Lafesta 3 / 3

Седану достались новые бамперы, радиаторную решетку тоже заменили – она стала больше. Под сделанными в виде единой плашки задними фонарями вместо хрома отныне черный декор. Кроме того, Lafesta наконец-то получила «подогретую» версию N Line, которую ей прочили еще в прошлом году. Особенности такого исполнения – более агрессивный обвес, черные корпуса зеркал, крыша и антикрыло на крышке багажника, плюс сдвоенные патрубки выпускной системы и красные тормозные суппорты.



Hyundai Lafesta N Line 1 / 3 Hyundai Lafesta N Line 2 / 3 Hyundai Lafesta N Line 3 / 3

Длина «четырехдверки» выросла на 30 мм до 4690 мм, остальные габариты прежние: ширина – 1790 мм, высота – 1425 мм, колесная база – 2700 мм.



Фото интерьера китайский сертификационный орган традиционно не опубликовал, но благодаря папарацци мы знаем, что внутри появились иные передняя панель, рулевое колесо и блок управления климат-контролем, а сенсорный экран мультимедийной системы объединили с виртуальной «приборкой».

Дореформенная Hyundai Lafesta 1 / 3 Дореформенная Hyundai Lafesta 2 / 3 Дореформенная Hyundai Lafesta 3 / 3

Турбомотор 1.6 T-GDI, который на дореформенной Lafesta выдает 190 или 204 л.с., отправят в отставку. Ему на смену придет бензиновая 200-сильная «турбочетверка» 1.5, знакомая по другим китайским моделям Hyundai. Коробки не указаны. Например, кроссовер Hyundai Tucson L с таким двигателем укомплектован семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Прежняя Lafesta тоже предлагается исключительно с 7DCT, привод только передний. Также у седана есть полностью электрический вариант, его, видимо, обновят по подобию «традиционной» модели.



В продаже обновленную Hyundai Lafesta ждут в следующем году. Дорестайлинговая «четырехдверка» сегодня обойдется в 133 800 – 154 800 юаней, что эквивалентно около 1 557 000 – 1 802 000 рублей по актуальному курсу. Компания Hyundai все еще не собирается выводить Lafesta на другие рынки.