Седан MG 5 Scorpio отличился не только внешне: салон тоже перекроили

Облик преобразившегося седана MG 5 (некогда британский бренд ныне принадлежит китайскому концерну SAIC) раскрыли на фото минпрома КНР еще летом прошлого года, однако официальные тизеры появились лишь в феврале 2022-го. Считается, что такой вариант дополнит гамму «пятерки», его имя – Scorpio. И вот опубликованы полноценные фирменные изображения, плюс компания рассекретила интерьер.

В прошлой заметке мы предположили, что внутри MG 5 Scorpio будет отличаться от базовой «четырехдверки» лишь материалами отделки. Но мы ошиблись: салон перекроили, его оформили в стиле кроссовера MG One. Так, Скорпион получил новые переднюю панель, рулевое колесо и селектор коробки, центральный тоннель сделали двухэтажным, вдобавок заменили карты дверей и установили «спортивные» кресла. А главная «фишка» — табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Наконец, панель под мультимедиа, на которую выведено управление некоторыми функциями, стала сенсорной (у исходного «просто» MG 5 – физические клавиши).

MG 5 Scorpio 1 / 4 MG 5 Scorpio 2 / 4 MG 5 Scorpio 3 / 4 MG 5 Scorpio 4 / 4

Что же касается внешности, что MG 5 Scorpio достались двухъярусная головная оптика, иные бамперы и радиаторная решетка, более рельефный капот. Также в арсенале новой версии значатся красные тормозные суппорты и круглые патрубки выпускной системы, на крышке багажника появился раздвоенный черный спойлер. По сравнению со стандартным седаном длина выросла на 20 мм до 4695 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1842 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2680 мм.



MG 5 Scorpio 1 / 4 MG 5 Scorpio 2 / 4 MG 5 Scorpio 3 / 4 MG 5 Scorpio 4 / 4

MG 5 Scorpio отрядили новую версию бензиновой «турбочетверки» 15C4E 1.5 – мощностью 181 л.с. вместо 173 л.с., которые выдает мотор стандартного седана. Обычная «пятерка» с турбомотором доступна с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – ею же, вероятно, комплектуется и Скорпион. Стандартный MG 5 в Китае также предложен со 120-сильным «атмосферником» 1.5 (15S4C), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод в любом случае только передний.



Стандартный MG 5 1 / 4 Стандартный MG 5 2 / 4 Стандартный MG 5 3 / 4 Стандартный MG 5 4 / 4

Напомним, в линейке MG есть еще две модели с «пятеркой» в названии: на Ближнем Востоке, в некоторых странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки под именем MG 5 представлен клон седана Roewe i5 (маркой Roewe тоже владеет SAIC), а в Европе это электрический универсал (близнец Roewe Ei5).

