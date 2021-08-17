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  • Седан MG 5 преобразился в новой версии: не только агрессивнее, но и мощнее

Седан MG 5 преобразился в новой версии: не только агрессивнее, но и мощнее

17.08.2021 90 0 0

Бывшая британская марка, ныне принадлежащая китайскому концерну SAIC, готовится вывести на рынок оспортивленный вариант «четырехдверки». Новое исполнение получило оптику в стиле лифтбека MG 6 Pro.

 

Под именем MG 5 сегодня продают сразу несколько моделей: на Ближнем Востоке, в некоторых странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки так зовется клон «четырехдверки» Roewe i5 (брендом Roewe тоже владеет SAIC), в Европе это электрический универсал (близнец Roewe Ei5), в Китае же с прошлого года такое название носит оригинальный купеобразный седан (то есть не имеющий брата от Roewe). К слову, на «поднебесном» рынке «пятерка» возглавляет личный рейтинг марки: в январе-июле 2021-го реализовано 58 665 автомобилей. А скоро у MG 5 там появится новая версия, заточенная «под спорт», ее фото и характеристики внесли в базу местного минпрома.

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Переднюю часть «четырехдверки» полностью перекроили, модели досталась узкая оптика в стиле «заряженного» лифтбека MG 6 Pro, агрессивная радиаторная решетка в крупную сетку, иной бампер и более рельефный капот. Корму тоже доработали: у фонарей другая начинка, плюс седан получил сдвоенные круглые патрубки выпускной системы, разнесенные по сторонам нового же бампера. Также для MG 5 предусмотрены подобие спойлера и красные тормозные суппорты, сама машина может быть окрашена в зеленый цвет. По примеру лифтбека такому седану могли бы присвоить приставку Pro, но тут смущают скорпион и соответствующая надпись (Scorpio) на крышке багажника – не исключено, что особой версии дали именно это название.

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Длина нового исполнения равна 4695 мм, что на 20 мм больше по сравнению со стандартной «четырехдверкой» MG 5. Остальные габариты прежние: ширина – 1842 мм, высота – 1480 мм (показатель для «пятерки» с турбомотором, седан с «атмосферником» на 7 мм ниже), колесная база – 2680 мм.

Фото интерьера сертификационный орган традиционно не публикует. Скорее всего, внутри другими стали лишь материалы отделки.

Стандартный седан MG 5 для Китая
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Стандартный седан MG 5 для Китая
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Стандартный седан MG 5 для Китая
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Стандартный седан MG 5 для Китая
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Для «спортивного» MG 5 заявлена новая версия бензиновой «турбочетверки» 15C4E 1.5 – мощностью 181 л.с. вместо 173 л.с., которые выдает мотор стандартного седана. На обычной «четырехдверке» турбодвигатель идет в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – она же, вероятно, досталась и «спорту». Также стандартный MG 5 доступен со 120-сильным полуторалитровым «атмосферником», который сочетается с 5МКП или вариатором. Привод только передний.

Полноценную премьеру MG 5 с агрессивным дизайном может справить уже в этом году. Обычная «четырехдверка» сегодня стоит от 67 900 юаней, что эквивалентно примерно 770 000 рублей по актуальному курсу.

Между тем купеобразный седан MG недавно также появился в Таиланде. Позже географию продаж наверняка расширят, но, возможно, в других странах модель получит иное имя.

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