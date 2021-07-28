Кроссовер MG One готовится к дебюту: новые фотографии

Британская марка MG, ныне принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, пытается нарастить продажи в Китае и расширить ассортимент глобальных моделей для Европы и Индии. В ближайшие дни состоится премьера нового компактного кроссовера MG One.

Марка MG принадлежит китайцам с 2005 года, а в этом году она решилась на экспансию в континентальную Европу (до этого китайские MG предлагались лишь в Великобритании) и представила весной две электрические новинки: кроссовер MG Marvel R Electric и универсал MG 5 Electric – обе являются перелицованными моделями Roewe.

MG Cyberster

Оригинальные новинки в линейке MG тоже имеются: в апреле на Шанхайском автосалоне в статусе концепта дебютировал электрический родстер Cyberster, который должен напомнить поклонникам марки о её исторических корнях. Впоследствии было объявлено, что Cyberster станет серийным, но когда именно – неизвестно (скорее всего, в 2024 году, когда марка MG будет отмечать вековой юбилей).



MG 6 XPower 1 / 3 MG 6 XPower 2 / 3 MG 6 XPower 3 / 3

В мае MG продолжила спортивную тему и представила спортивную версию XPower переднеприводного среднеразмерного лифтбека MG 6 с очень агрессивным аэродинамическим обвесом, перенастроенной подвеской и plug-in гибридной силовой установкой мощностью 305 л.с.



MG One

Ну а самая свежая новинка – это компактный кроссовер MG One. Его первые мутноватые сефртификационные снимки всплыли в китайских СМИ в середине июля, а теперь появились фирменные фотографии экстерьера. Полноценная премьера, если верить журналу Autohome, состоится уже 30 июля.

MG One

В основе MG One лежит свежая модульная платформа Sigma с поперечным расположением силового агрегата и базовым передним приводом. Платформу эту разработали специалисты SAIC и она будет использоваться всеми принадлежащими китайскому концерну брендами, но дизайн у MG One – собственный, выполненный в новом фирменном стиле марке, который, однако, сложно назвать особо оригинальным. Известно, что кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами оформления передка – α и β, первый как бы подчёркивает спортивность, а второй адресован модникам. Увы, из фотографий сложно понять, где вариант α, а где β…



MG One

Технических подробностей пока немного. Габаритная длина кроссовера – 4579 мм, ширина – 1866 мм, высота – 1601 мм (с рейлингами – 1617 мм), колесная база – 2670 мм. Двигатель заявлен только один – бензиновая 1,5-литровая «турбочетвёрка» 15C4E мощностью 181 л.с., но наверняка будут и другие варианты, в том числе гибридные, без которых в Европе сегодня делать нечего.

MG One

Пока что успехи марки MG в Европе невелики: за первые пять месяцев этого года, по данным ресурса CarSalesBase, продано всего 11 207 автомобилей, но нужно сделать скиду на медленное развёртывание дилерской сети – в следующем году показатели должны быть получше.



В Китае MG за первое полугодие 2021-го реализовала 156 634 автомобилей, заняв 21 строчку в рейтинге самых востребованных марок. Моделью-бестселлером оказался представленный в прошлом году новый компактный седан MG 5 – реализовано 51 348 шт.