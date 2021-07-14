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  • Не только клоны: MG готовит к премьере новый оригинальный кроссовер

Не только клоны: MG готовит к премьере новый оригинальный кроссовер

14.07.2021 74 0 0

Для паркетника предусмотрено несколько вариантов оформления экстерьера, двигатель пока заявлен только один. В продажу новинка, вероятно, поступит до конца текущего года.

 

Некогда британский бренд MG продолжает постепенно обновлять свою линейку на зарубежных рынках. Правда, многие экспортные модели являются клонами машин других полностью или частично принадлежащих концерну SAIC марок, причем зачастую обходятся просто перевешиванием эмблем. Свежий пример – рестайлинговый электрический универсал MG 5 и «зеленый» же кроссовер MG Marvel R для Европы, то есть Roewe Marvel R и Roewe Ei5 соответственно. Впрочем, лишь клонированием в MG все же не ограничиваются, готовятся и оригинальные модели: одну из них только что раскрыл «поднебесный» минпром, ведь именно ставший родным для компании Китай и получает первым машины, не имеющие близнецов под другими брендами SAIC.

Новый кроссовер MG

Итак, MG готовится представить кроссовер, который, судя по шильдику на багажной двери, получил имя One. Облик паркетника выполнен в новом фирменном стиле марки, опробованном на седане MG 5 (еще одна оригинальная модель для КНР, к вышеназванному универсалу отношения не имеет) и кроссе MG Pilot (на самом деле, это рестайлинговый MG HS). Главные «фишки» такого дизайна – «приспущенная» и расположенная под углом радиаторная решетка и «прищуренные» фары (оптика, разумеется, светодиодная). Для MG One предусмотрено несколько вариантов решетки, еще будут яркие декоративные вставки и двухцветная окраска кузова. Кроме того, у паркетника сильно заниженная крыша и раздвоенный спойлер на багажной двери.

Новый кроссовер MG

Согласно документам китайского минпрома, длина MG One равна 4579 мм, ширина – 1866 мм, высота – 1601 мм (1617 мм с рейлингами), колесная база – 2670 мм. Отметим, кроссовер MG Pilot крупнее: его длина составляет 4610 мм, расстояние между осями – 2720 мм.

Для нового SUV пока заявлен лишь один мотор – 181-сильная бензиновая «турбочетверка» 1.5 с заводским индексом 15C4E, знакомая по другим моделям концерна SAIC (в частности, таким двигателем оснащается лифтбек MG 6). Коробки китайский сертификационный орган не указывает. Скорее всего, MG One предложат с «механикой» и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (такие есть у остальных SUV марки). Также не исключено появление «атмосферника» 1.5 и гибридной версии, привод же наверняка только передний.

Новый кроссовер MG

Официальную премьеру новый кроссовер MG должен справить уже в этом году. Модель, вероятно, отправят и на экспорт, но уже после того, как она освоит домашний рынок.

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