Новинки ×
  • Pilot, но не Honda, новый, но не совсем: линейка MG пополнилась ещё одним кроссовером

Pilot, но не Honda, новый, но не совсем: линейка MG пополнилась ещё одним кроссовером

02.10.2020 36 0 0

Некогда британская марка готовится вывести на рынок компактный паркетник. Модель позиционируют в качестве совершенно новой, однако, по сути, это просто рестайлинг кросса HS.

 

На китайском название свежего кроссовера бренда MG (принадлежит концерну SAIC) звучит как Linghang (Линхан), на латинице это Pilot (привет, Honda). Первый показ модели провели в Поднебесной еще в начале сентября, но без объявления характеристик. Чуть позже местным журналистам удалось познакомиться с кроссом поближе, ну а публичная премьера прошла в рамках Пекинского автосалона, который вот-вот завершит свою работу. Теперь же у Пилота появилась собственная страница на «поднебесном» сайте марки – с новыми картинками и подробностями.

MG Pilot
1 / 3
MG Pilot
2 / 3
MG Pilot
3 / 3

Как ранее сообщили в MG, кросс знаменует переход к дизайну «третьего поколения». Впрочем, совершенно новой моделью Pilot все же не является: судя по профилю, корме и оформлению интерьера, перед нами модернизированный паркетник HS (этот SUV в Китае выпускают с 2018 года). Еще одно доказательство – единый для обоих кроссов размер колесной базы (2730 мм). Остальные габариты Пилота пока не названы, но и они наверняка такие же, как у HS, или если и отличаются, то ненамного (длина дореформенного кросса – 4574 мм, ширина – 1876 мм, высота – 1664/1685 мм). Кстати, нынешний паркетник HS остается в продаже, поэтому-то рестайлинговой версии и придумали новое имя. Вдобавок MG еще и отличилась от других китайских производителей с их приставками Pro и Plus.

MG Pilot
1 / 6
MG Pilot
2 / 6
MG Pilot
3 / 6
MG Pilot
4 / 6
MG Pilot
5 / 6
MG Pilot
6 / 6

Итак, дизайн «третьего поколения» — это, прежде всего, «приспущенная» и расположенная под углом радиаторная решетка, которая к тому же визуально объединена с черными матовыми секциями переднего бампера. Фары у Пилота тоже новые (светодиодные, конечно), а вот у фонарей прежняя форма, хотя в них заменили начинку. Другим сделали и задний бампер. Топ-версии Trophy, которая и запечатлена на фирменных изображениях, положены 19-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты.

Передняя панель в салоне та же, что и у MG HS, с дефлекторами обдува в виде турбин по бокам. Зато переделали центральный тоннель – со стороны пассажира появилась ручка, а у основания есть неприкрытые подстаканники. Кроме того, вроде бы заменили селектор коробки. Как и для HS, для MG Pilot предусмотрены виртуальная «приборка» и мультимедийная система с «парящим» экраном. Еще в арсенале преобразившегося паркетника значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамный люк в крыше.

MG Pilot
1 / 2
MG Pilot
2 / 2

Двигатели перешли с HS – это бензиновые «турбочетверки» 1.5 и 2.0 мощностью 173 и 231 л.с. соответственно. Для MG Pilot заявлена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, есть и полный привод. На MG HS турбомотор 1.5 еще сочетается с шестиступенчатой «механикой», а топовый движок на этой модели комплектуется 6DCT и только с ним кросс бывает полноприводным (скорее всего, у Pilot версия 4WD тоже с мотором 2.0).

Цены Пилота станут известны в середине октября, на китайский рынок модель выйдет уже в этом году. MG HS стоит от 109 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 249 000 рублей по текущему курсу. Последний кросс продают и за пределами Поднебесной, так что появление Пилота на других рынках тоже возможно, хотя имя, видимо, придется изменить.

MG HS
1 / 3
MG HS
2 / 3
MG HS
3 / 3

Между тем в КНР марка скоро запустит в продажу еще и купеобразный седан MG 5 с дизайном передка, как у Pilot. И это действительно новая модель, а не рестайлинг.

кроссовер авторынок новинки MG MG HS

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Полимеры против износа: компания Michelin представила новые зимние шины X-Ice Snow Зима, которая уже не за горами, – сложное время для российского автолюбителя. Зимой в любой момент нужно быть готовым к тому, что автомобиль уйдет в занос на скользкой дороге, увязнет в глуб... 264 0 0 02.10.2020
Статьи / Шины и диски Секреты долгожительства Viatti Brina Nordico В этом году исполнилось 10 лет с того момента как бренд Viatti дебютировал на Московском автосалоне ММАС-2010. Среди уже запущенных в производство и перспективных моделей шин показали и ши... 1164 0 0 30.09.2020
Статьи / Авто недели Чтобы никто не понял: стоит ли покупать Kia Mohave за 2 миллиона Как потратить на автомобиль два миллиона рублей так, чтобы никто этого не заметил? Купить Kia Mohave! Если покупка Toyota Land Cruiser 200 и даже более скромного Prado в России – шаг, как... 9420 1 0 30.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 95338 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 76177 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 37747 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings