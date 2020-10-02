Pilot, но не Honda, новый, но не совсем: линейка MG пополнилась ещё одним кроссовером

На китайском название свежего кроссовера бренда MG (принадлежит концерну SAIC) звучит как Linghang (Линхан), на латинице это Pilot (привет, Honda). Первый показ модели провели в Поднебесной еще в начале сентября, но без объявления характеристик. Чуть позже местным журналистам удалось познакомиться с кроссом поближе, ну а публичная премьера прошла в рамках Пекинского автосалона, который вот-вот завершит свою работу. Теперь же у Пилота появилась собственная страница на «поднебесном» сайте марки – с новыми картинками и подробностями.

MG Pilot 1 / 3 MG Pilot 2 / 3 MG Pilot 3 / 3

Как ранее сообщили в MG, кросс знаменует переход к дизайну «третьего поколения». Впрочем, совершенно новой моделью Pilot все же не является: судя по профилю, корме и оформлению интерьера, перед нами модернизированный паркетник HS (этот SUV в Китае выпускают с 2018 года). Еще одно доказательство – единый для обоих кроссов размер колесной базы (2730 мм). Остальные габариты Пилота пока не названы, но и они наверняка такие же, как у HS, или если и отличаются, то ненамного (длина дореформенного кросса – 4574 мм, ширина – 1876 мм, высота – 1664/1685 мм). Кстати, нынешний паркетник HS остается в продаже, поэтому-то рестайлинговой версии и придумали новое имя. Вдобавок MG еще и отличилась от других китайских производителей с их приставками Pro и Plus.



MG Pilot 1 / 6 MG Pilot 2 / 6 MG Pilot 3 / 6 MG Pilot 4 / 6 MG Pilot 5 / 6 MG Pilot 6 / 6

Итак, дизайн «третьего поколения» — это, прежде всего, «приспущенная» и расположенная под углом радиаторная решетка, которая к тому же визуально объединена с черными матовыми секциями переднего бампера. Фары у Пилота тоже новые (светодиодные, конечно), а вот у фонарей прежняя форма, хотя в них заменили начинку. Другим сделали и задний бампер. Топ-версии Trophy, которая и запечатлена на фирменных изображениях, положены 19-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты.



Передняя панель в салоне та же, что и у MG HS, с дефлекторами обдува в виде турбин по бокам. Зато переделали центральный тоннель – со стороны пассажира появилась ручка, а у основания есть неприкрытые подстаканники. Кроме того, вроде бы заменили селектор коробки. Как и для HS, для MG Pilot предусмотрены виртуальная «приборка» и мультимедийная система с «парящим» экраном. Еще в арсенале преобразившегося паркетника значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамный люк в крыше.

MG Pilot 1 / 2 MG Pilot 2 / 2

Двигатели перешли с HS – это бензиновые «турбочетверки» 1.5 и 2.0 мощностью 173 и 231 л.с. соответственно. Для MG Pilot заявлена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, есть и полный привод. На MG HS турбомотор 1.5 еще сочетается с шестиступенчатой «механикой», а топовый движок на этой модели комплектуется 6DCT и только с ним кросс бывает полноприводным (скорее всего, у Pilot версия 4WD тоже с мотором 2.0).



Цены Пилота станут известны в середине октября, на китайский рынок модель выйдет уже в этом году. MG HS стоит от 109 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 249 000 рублей по текущему курсу. Последний кросс продают и за пределами Поднебесной, так что появление Пилота на других рынках тоже возможно, хотя имя, видимо, придется изменить.

MG HS 1 / 3 MG HS 2 / 3 MG HS 3 / 3

Между тем в КНР марка скоро запустит в продажу еще и купеобразный седан MG 5 с дизайном передка, как у Pilot. И это действительно новая модель, а не рестайлинг.

