Гибридные авто ×

Седан Nissan N6 полностью рассекречен, скоро в продаже

10.11.2025 502 3 2

Компания Nissan показала интерьер новой гибридной четырехдверки с индексом N6. Первым и главным рынком для модели станет Китай, ведь именно там и налажено производство.

Сертификат седана Nissan N6 внесли в базу Минпрома КНР еще в начале августа, а спустя несколько дней сама марка раскрыла внешность новинки. Первый публичный показ четырехдверки провели в октябре, и в том же месяце было объявлено о старте производства на заводе совместного предприятия Dongfeng Nissan. Но лишь сейчас рассекречен интерьер. Вдобавок объявлена дата старта предварительных заявок – 13 ноября. Напомним, Nissan N6 – это еще одна модель «новой эры», разработанная специально для Поднебесной. Кроме того, это первый подзаряжаемый гибрид Nissan для китайского рынка.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как и снаружи, внутри Nissan N6 подражает полностью электрическому седану Nissan N7, выпуском которого тоже занимается Dongfeng Nissan. В салоне «шестерки» установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Привычного селектора коробки тут нет, вместо него – подрулевой рычажок. Нет и отдельного блока управления «климатом» — все настройки вшиты в центральный планшет. На тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Что же касается внешности, то среди особенностей дизайна Nissan N6 – гладкий «нос» (радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера), диодная полоска практически во всю ширину передка, узкие фары с пристыкованными к ним клыками ходовых огней, выдвижные ручки дверей.

Длина N6 равна 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1491 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, размеры электрического седана Nissan N7: 4930/1895/1484 мм, расстояние между осями – 2915 мм. Объем багажника Nissan N6 – 570 литров против 504 л у «семерки».

Силовая установка новинки включает бензиновый атмосферник NR15 1.5 (102 л.с.) разработки Dongfeng Nissan, который работает в режиме генератора, расположенный на передний оси электромотор мощностью 211 л.с. (электроседан N7 – заднеприводный) и батарею емкостью 21,1 кВт*ч. По предварительным данным, только на электротяге гибрид проедет 150 км по китайскому циклу CLTC.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Цены узнаем уже через несколько дней. Электроседан Nissan N7 в Китае сейчас стоит от 119 900 юаней (около 1,36 млн рублей по текущему курсу). Между тем, по неофициальным данным, Nissan планирует поставлять «электричку» китайского производства на экспорт. Так что и у гибрида есть все шансы стать глобальной моделью.

седан Китай авторынок новинки гибридные авто Nissan Nissan N6 Dongfeng

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
3 комментария
10.11.2025 16:54
Кирилл

Как вам можно предложить новость? Там geely купила часть завода рено в Бразилии, и бывший завод Saic GM в китае, плюс xiaomi продала почти 50 тысяч и впервые ппереподала Тесла в китае

10.11.2025 17:02
Кирилл

А компания seres ( кому пренадлежит марка aito) вышла на биржу Гонконга

10.11.2025 17:07
Кирилл

А седан нормальный только мне кажется это не phev версия n7 , а отдельная модель с другой колёсной базой и другими размерами
Конкуренты ей будут BYD Seal 06 , BYD qin L, Geely starhine 6 , Geely Galaxy A7, Changan Qiyuan A06, и другие подобные phev седаны D сегмента

Новые статьи

Статьи / Двигатели С каждым днём ещё роднее: всё про новые 2,5-литровые дизели из Нижнего Новгорода О том, что вместо старого доброго Cummins ISF 2.8 под капотами дизельных Газелей появился новый двигатель семейства G 2.5, знают уже почти все. Но что это за мотор, а главное – чей он на сам... 4944 3 3 10.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Других нет: почём премиум для народа? Знаете, какое прилагательное сейчас встречается чаще остальных при описании каждого второго автомобиля? Премиальный. Сначала это вызывало лёгонькое недоумение, потом немного смешило, позже с... 569 6 3 10.11.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro Geely Monjaro ворвался на автомобильный рынок в начале 2023 года и уже в следующем году вошел в десятку самых популярных моделей. Что стоит за этой популярностью, какие реальные недостатки е... 7196 8 0 09.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 16651 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15409 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13765 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
8 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro
7 Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5
6 Других нет: почём премиум для народа?
Новые комментарии
Change privacy settings