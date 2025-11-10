Седан Nissan N6 полностью рассекречен, скоро в продаже

Сертификат седана Nissan N6 внесли в базу Минпрома КНР еще в начале августа, а спустя несколько дней сама марка раскрыла внешность новинки. Первый публичный показ четырехдверки провели в октябре, и в том же месяце было объявлено о старте производства на заводе совместного предприятия Dongfeng Nissan. Но лишь сейчас рассекречен интерьер. Вдобавок объявлена дата старта предварительных заявок – 13 ноября. Напомним, Nissan N6 – это еще одна модель «новой эры», разработанная специально для Поднебесной. Кроме того, это первый подзаряжаемый гибрид Nissan для китайского рынка.
Как и снаружи, внутри Nissan N6 подражает полностью электрическому седану Nissan N7, выпуском которого тоже занимается Dongfeng Nissan. В салоне «шестерки» установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Привычного селектора коробки тут нет, вместо него – подрулевой рычажок. Нет и отдельного блока управления «климатом» — все настройки вшиты в центральный планшет. На тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников.
Что же касается внешности, то среди особенностей дизайна Nissan N6 – гладкий «нос» (радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера), диодная полоска практически во всю ширину передка, узкие фары с пристыкованными к ним клыками ходовых огней, выдвижные ручки дверей.
Длина N6 равна 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1491 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, размеры электрического седана Nissan N7: 4930/1895/1484 мм, расстояние между осями – 2915 мм. Объем багажника Nissan N6 – 570 литров против 504 л у «семерки».
Силовая установка новинки включает бензиновый атмосферник NR15 1.5 (102 л.с.) разработки Dongfeng Nissan, который работает в режиме генератора, расположенный на передний оси электромотор мощностью 211 л.с. (электроседан N7 – заднеприводный) и батарею емкостью 21,1 кВт*ч. По предварительным данным, только на электротяге гибрид проедет 150 км по китайскому циклу CLTC.
Цены узнаем уже через несколько дней. Электроседан Nissan N7 в Китае сейчас стоит от 119 900 юаней (около 1,36 млн рублей по текущему курсу). Между тем, по неофициальным данным, Nissan планирует поставлять «электричку» китайского производства на экспорт. Так что и у гибрида есть все шансы стать глобальной моделью.
Как вам можно предложить новость? Там geely купила часть завода рено в Бразилии, и бывший завод Saic GM в китае, плюс xiaomi продала почти 50 тысяч и впервые ппереподала Тесла в китае
А компания seres ( кому пренадлежит марка aito) вышла на биржу Гонконга
А седан нормальный только мне кажется это не phev версия n7 , а отдельная модель с другой колёсной базой и другими размерами
Конкуренты ей будут BYD Seal 06 , BYD qin L, Geely starhine 6 , Geely Galaxy A7, Changan Qiyuan A06, и другие подобные phev седаны D сегмента