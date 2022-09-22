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Седан Nissan Skyline лишился гибридной версии в новом модельном году

22.09.2022 224 1 0

Теперь «четырехдверка» доступна исключительно с бензиновым битурбированным мотором V6 3.0 и задним приводом.

 

Под видом Nissan Skyline серии V37 в Японии с 2014 года представлен седан, который на других рынках известен как Infiniti Q50. Полноценный рестайлинг модель Nissan пережила в 2019-м, причем лишь тогда «четырехдверка» перешла на эмблемы материнской компании: до того момента ее продавали с логотипами Infiniti. А сегодня Ниссан открыл прием заказов на Skyline нового модельного года.

Стандартный Nissan Skyline

Главное – седан лишился гибридного исполнения, в состав установки которого входили бензиновый «атмосферник» VQ35HR V6 3.5 (306 л.с.) и 68-сильный электромотор (совокупная отдача – 359 л.с.). Для актуальной «зеленой» повестки дело, конечно, удивительное. Некоторые японские СМИ пишут, что мотор VQ35HR якобы не соответствует новым нормам, вступающим в силу в Стране восходящего солнца нынешней осенью.

Nissan Skyline 400R
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Nissan Skyline 400R
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Nissan Skyline 400R
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Nissan Skyline 400R
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Как бы то ни было, но теперь Nissan Skyline доступен исключительно с битурбированным двигателем VR30DDTT V6 3.0: на стандартной версии он выдает 304 л.с. и 400 Нм, на топовом варианте 400R – 405 л.с. и 475 Нм. Двигатель сочетается с семиступенчатым «автоматом». Седан с этим мотором бывает только заднеприводным, тогда как для гибрида был предусмотрен полный привод.

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Обновок же совсем немного. Кузов топового Nissan Skyline 400R отныне может быть окрашен в новый цвет Midnight Purple, при этом из гаммы убрали «сланцево-серый» оттенок. А за доплату можно заказать коричневый интерьер. Вот, собственно, и все новшества.

Цены «традиционного» седана выросли где-то на 1500 – 1900 долларов (в зависимости от версии), теперь за стандартный Nissan Skyline просят 32 000 – 36 000 долларов, «горячий» Skyline 400R обойдется минимум в 41 500 долларов. «Живые» продажи стартуют в октябре.

седан Япония авторынок Nissan Nissan Skyline Infiniti Infiniti Q50

 

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1 комментарий
22.09.2022 20:21
Evgeny Budniy

Тупо древняя машина. Кому она сейчас нужна?

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