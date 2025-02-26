Седан Volvo ES90: новые официальные изображения и подробности

Премьеру новой электрической четырехдверки Volvo проведут уже на следующей неделе. Известно, что модель будет доступна с двухмоторным полным приводом.

Большой электроседан Volvo ES90 впервые анонсировали еще в сентябре 2024-го. А в феврале года нынешнего марка принялась постепенно рассекречивать свою новинку. Очередная порция тизеров опубликована сегодня, вдобавок Volvo поделилась свежими подробностями о начинке. Мировая премьера седана намечена на 5 марта.

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В основе Volvo ES90 лежит платформа SPA2, на которой построен и кроссовер Volvo EX90. Но если паркетник имеет 400-вольтовую электросистему, то у седана 800-вольтовая. В гамме четырехдверки будет двухмоторная полноприводная версия с батареей емкостью 106 кВт*ч. Заявлено, что дальнобойность такой модификации составит 700 км по циклу WLTP. Характеристики двигателей пока не раскрыты. Зато в компании сообщили, что на станции быстрой зарядки ES90 может подзарядиться на 300 километров пути всего за десять минут.

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Что же касается дизайна экстерьера, то его оформили в актуальном для «электричек» марки стиле. Новинке достались C-образные фонари, над ними еще есть выстроившиеся столбиками диодные секции дополнительных стоп-сигналов. Интерьер пока не засвечен, но внутри, очевидно, установлен фирменный вертикальный планшет мультимедиа, который возвышается над передней панелью.

Тизеры Volvo ES90, опубликованные осенью прошлого года 1 / 3 Тизеры Volvo ES90, опубликованные осенью прошлого года 2 / 3 Тизеры Volvo ES90, опубликованные осенью прошлого года 3 / 3

Разумеется, седан также имеет комплекс современных систем безопасности. Для Volvo ES90 заявлены один лидар (расположен над лобовым стеклом), пять радаров, семь камер и двенадцать ультразвуковых датчиков.

Все подробности узнаем через неделю. Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким мог получиться электроседан Volvo ES90.