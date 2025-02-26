Седан Volvo ES90: новые официальные изображения и подробности

Большой электроседан Volvo ES90 впервые анонсировали еще в сентябре 2024-го. А в феврале года нынешнего марка принялась постепенно рассекречивать свою новинку. Очередная порция тизеров опубликована сегодня, вдобавок Volvo поделилась свежими подробностями о начинке. Мировая премьера седана намечена на 5 марта.
В основе Volvo ES90 лежит платформа SPA2, на которой построен и кроссовер Volvo EX90. Но если паркетник имеет 400-вольтовую электросистему, то у седана 800-вольтовая. В гамме четырехдверки будет двухмоторная полноприводная версия с батареей емкостью 106 кВт*ч. Заявлено, что дальнобойность такой модификации составит 700 км по циклу WLTP. Характеристики двигателей пока не раскрыты. Зато в компании сообщили, что на станции быстрой зарядки ES90 может подзарядиться на 300 километров пути всего за десять минут.
Что же касается дизайна экстерьера, то его оформили в актуальном для «электричек» марки стиле. Новинке достались C-образные фонари, над ними еще есть выстроившиеся столбиками диодные секции дополнительных стоп-сигналов. Интерьер пока не засвечен, но внутри, очевидно, установлен фирменный вертикальный планшет мультимедиа, который возвышается над передней панелью.
Разумеется, седан также имеет комплекс современных систем безопасности. Для Volvo ES90 заявлены один лидар (расположен над лобовым стеклом), пять радаров, семь камер и двенадцать ультразвуковых датчиков.
Все подробности узнаем через неделю. Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким мог получиться электроседан Volvo ES90.
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