Новинки ×

Седан Volvo ES90: новые официальные изображения и подробности

26.02.2025 71 0 0

Премьеру новой электрической четырехдверки Volvo проведут уже на следующей неделе. Известно, что модель будет доступна с двухмоторным полным приводом.

Большой электроседан Volvo ES90 впервые анонсировали еще в сентябре 2024-го. А в феврале года нынешнего марка принялась постепенно рассекречивать свою новинку. Очередная порция тизеров опубликована сегодня, вдобавок Volvo поделилась свежими подробностями о начинке. Мировая премьера седана намечена на 5 марта.

1 / 2
2 / 2

В основе Volvo ES90 лежит платформа SPA2, на которой построен и кроссовер Volvo EX90. Но если паркетник имеет 400-вольтовую электросистему, то у седана 800-вольтовая. В гамме четырехдверки будет двухмоторная полноприводная версия с батареей емкостью 106 кВт*ч. Заявлено, что дальнобойность такой модификации составит 700 км по циклу WLTP. Характеристики двигателей пока не раскрыты. Зато в компании сообщили, что на станции быстрой зарядки ES90 может подзарядиться на 300 километров пути всего за десять минут.

1 / 2
2 / 2

Что же касается дизайна экстерьера, то его оформили в актуальном для «электричек» марки стиле. Новинке достались C-образные фонари, над ними еще есть выстроившиеся столбиками диодные секции дополнительных стоп-сигналов. Интерьер пока не засвечен, но внутри, очевидно, установлен фирменный вертикальный планшет мультимедиа, который возвышается над передней панелью.

Тизеры Volvo ES90, опубликованные осенью прошлого года
1 / 3
Тизеры Volvo ES90, опубликованные осенью прошлого года
2 / 3
Тизеры Volvo ES90, опубликованные осенью прошлого года
3 / 3

Разумеется, седан также имеет комплекс современных систем безопасности. Для Volvo ES90 заявлены один лидар (расположен над лобовым стеклом), пять радаров, семь камер и двенадцать ультразвуковых датчиков.

Все подробности узнаем через неделю. Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким мог получиться электроседан Volvo ES90.

седан авторынок электромобиль новинки Volvo Volvo ES90
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / ПДД Коллаж из табличек и тесная парковка: изучаем обновлённый ГОСТ на дорожные знаки и разметку Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало обновлённую версию ГОСТ Р 52289-2019. В обязательном порядке эти изменения вступают в силу с 1 января 2026 года,... 62 0 0 26.02.2025
Статьи / Авто с пробегом Как найти и выгодно приобрести проверенную технику с пробегом На протяжении трёх лет продажи российского авторынка возглавляют отечественные бренды: LADA лидирует в легковом сегменте, КАМАЗ – в грузовом, ГАЗ – в лёгком коммерческом транспорте. Об этом... 127 0 0 26.02.2025
Статьи / История Hongqi: красное знамя китайского автопрома Hongqi – премиальный бренд китайских автомобилей, история которого насчитывает более 60 лет и неразрывно связана с экономическими и политическими событиями в КНР. Недаром в переводе с китайс... 209 0 0 26.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68373 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 24146 4 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15444 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
13 Кабриолет Неправильный швед: опыт владения праворульной Volvo C70 II
8 Внедорожник Потенциальный бестселлер старой новой марки: обзор KGM Torres
4 Практика Сварка, экстрактор, дрель: как выкрутить колёсный болт с сорванными гранями
Новые комментарии
Change privacy settings