Седьмая выставка Original Meet классических и кастомных авто пройдет в сентябре

Партнерский материал

10 и 11 сентября бизнес-квартал деловых комплексов «River House» и «Avenue» наполнится атмосферой эпохи золотого века авто- и мотокультуры.

Мероприятие ежегодно собирает большое количество энтузиастов, коллекционеров, представителей мастерских, музыкантов и диджеев, тематических уличных брендов, тату-студий, художников и стрит-фуда. Посетителей ожидает уникальная экспозиция автомобилей и мотоциклов, живые концерты и диджей-сеты, турнир по пинг-понгу, пинбол-автоматы, маркет, фудкорт с BBQ и барами, а также другие активности. Не пропусти!