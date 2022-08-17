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  • Седьмая выставка Original Meet классических и кастомных авто пройдет в сентябре

Седьмая выставка Original Meet классических и кастомных авто пройдет в сентябре

17.08.2022 66 0 0

Главная петербургская выставка классических и кастомных автомобилей и мотоциклов Original Meet возвращается и уже в седьмой раз соберёт лучшие проекты со всей страны!

 

Партнерский материал

10 и 11 сентября бизнес-квартал деловых комплексов «River House» и «Avenue» наполнится атмосферой эпохи золотого века авто- и мотокультуры.

Мероприятие ежегодно собирает большое количество энтузиастов, коллекционеров, представителей мастерских, музыкантов и диджеев, тематических уличных брендов, тату-студий, художников и стрит-фуда. Посетителей ожидает уникальная экспозиция автомобилей и мотоциклов, живые концерты и диджей-сеты, турнир по пинг-понгу, пинбол-автоматы, маркет, фудкорт с BBQ и барами, а также другие активности. Не пропусти!

Россия выставки

 

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