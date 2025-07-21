«Шёлковый путь – 2025»: камни, нервы и досадные сходы

20 июля маршрут гонки взял путь в сторону Ховда. Каменистые извилистые дороги, пески и неожиданные результаты девятого этапа ралли «Шёлковый путь – 2025» внесли коррективы в борьбу за подиум. Главной потерей дня стал переворот грузовика Сергея Вязовича, лишивший его шансов на победу.

В начале этапа поклонников автоспорта, следивших за противостоянием «синей армады» и «красных зубров», ждала неприятная новость: перевернулся фаворит грузового зачёта – экипаж Сергея Вязовича из команды MAZ-SPORTauto. Досадная ошибка лишила белорусов всех шансов на победу. В отсутствие главного конкурента первое время на спецучастке показал Богдан Каримов, который очень много потерял в предыдущие дни и не борется за подиум. А в генеральной классификации лидерство перешло к Эдуарду Николаеву, руководителю команды «КАМАЗ-мастер», выступающему на чёрном «капотнике». Антон Шибалов в общей турнирной таблице занимает второе место, Алмаз Ахмедов – третий.

В классе внедорожников Т1 Павел Андреев увеличил преимущество перед Андреем Рудским из команды «НГ-Энерго» еще почти на 23 минуты, и теперь соперников разделяет четыре с половиной часа в пользу Андреева.

Наши механики — большие молодцы, они всю ночь восстанавливали машину, перед самым стартом последние болты прикручивали. Я им очень благодарен. Вчера мы немного пересмотрели тактику езды по дюнам и сегодня получили результат. Мы видели перед собой несколько кибиток из класса Т3 и держались их темпа. Сегодня пески были значительно легче: машина ехала даже на второй передаче. Потихоньку опыт приходит. Дюны местами были покатыми — по ним интересно ехать: юзом, с заносами, машина держит хорошо. Покатался с удовольствием, закрыл детский гештальт. Павел Андреев

Алексею Игнатову и Евгению Павлову из команды «ГАЗ Рейд Спорт» пески сегодня дались легче, хотя «ГАЗель» финишировала с одной разбитой фарой: жёсткий прыжок с дюны оставил свой отпечаток. К тому же спортсменам пришлось немного покопать, чтобы выбраться из песчаной ловушки.

Сегодня было легче, чем вчера. Настраивались на более суровые пески, но они оказались плотными, с травой — проблем не было. В одном месте ткнулись, потеряли фару, чуть покопались, чтобы выехать. Это из-за того, что песок слишком плотный, и ложбины стали для нас серьёзным препятствием. Если бы песок был рыхлым, мы бы просто проехали, а здесь жёстко воткнулись. До песков была быстрая часть, финишный отрезок — прямой, по степи. Алексей Игнатов «ГАЗ Рейд Спорт», экипаж №201

Для их сокомандников – экипажа Александра Семёнова и Дмитрия Охотникова – технические проблемы начались ещё на марафонском этапе и продолжаются второй день. Полученная вчера девятичасовая пенальтизация отбросила их назад, и теперь они берегут машину.

В классе Т3 первым финишировал Роман Русинов со временем 3 часа 21 минута 50 секунд. Дмитрий Черкесов уступил ему 1 минуту 57 секунд. Экипаж Алексея Черкесова потерял время из-за пробитого колеса и проблем с навигацией, проиграв Русинову 16 минут 15 секунд, а своему брату – 14 минут 18 секунд. Теперь новым лидером общего зачёта в Т3 стал Дмитрий Черкесов.

Всё в порядке, вот только прямики нам не даются — машина перегревается, не можем развить максимальную скорость, едем на 20 км/ч медленнее. Сейчас попросим механиков проверить, возможно, нужно заменить охлаждающую жидкость. Дмитрий Черкесов

Этап сложился тяжело. В начале пробили колесо, потом аккуратничали. Перед песками заблудились, уехали в сторону на 7–8 минут — обидно. Пески и последнюю часть спецучастка прошли хорошо. Алексей Черкесов

В классе стандартных внедорожников Т2 после девятого этапа произошла рокировка: Максатмурат Данатаров за пропуск контрольных точек сходу получил от судей 21 час штрафного времени, и на фоне этого Мердан Тойлыев смог не только записать на свой счет лучшее время в категории на девятом этапе, но и подвинуть экипаж Данатарова на второе место в генеральной классификации. Третью позицию сохраняет Мейлиз Абдулаев.

В категории Open первым финишировал экипаж Михаила Митяева из «LADA Sport Авто Финанс», а Дмитрий Воронов уступил ему 10 минут. Однако лучшее время на спецучастке девятого этапа в зачете у Евгения Фрезоргера — 4 часа 33 минуты 35 секунд. Анатолий Кузнецов уступил омичу чуть более 17 минут. Однако в генеральной классификации по прежнему первый Кузнецов.

Сегодняшние пески гораздо проще вчерашних. Вчера было сложно. Сегодня у нас опять грелся автомобиль, но, кажется, у всех так. Проехали нормально, не спеша, в своём темпе. Гонка близится к концу, стараемся сохранить машину, чтобы доехать до финиша. Анатолий Кузнецов

Грузовики «ГАЗ Рейд Спорт» снова предпочли осторожность и не пошли в пески, огибая их по краю. Есть проблемы с перегревом двигателя при колоссальных нагрузках в песках, и такие нагрузки грозят техническим сходом.

День, в принципе, неплохой, но снова наша беда — перегрев. До песков шли плотно. И где-то за 10 километров до первых дюн начались проблемы и температура поползла вверх. На въезде в дюны долили почти 6 литров воды. Влезли в первые пески, там, где штурмовать их пытался Урал, но температура – 120! Зацепили точки, которые смогли, развернулись, поехали по краю, по проросшим дюнкам. Дальше — шикарно: 20 минут на максималке (138–139 км/ч), дорога идеальная, отличная пилотажная трасса. Каньон был очень красивый, тени от облаков — обалденно. По машине проблем больше никаких, кроме охлаждения. Третий день мучаемся с этой проблемой, но пока не решили. Михаил Шкляев руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт», экипаж №312

Девятый этап — еще один фантастический день ралли «Шелковый путь»! Он тоже проходил по пескам, но по другой части пустыни. Конечно, не 100 километров, но тоже хватало. Невероятная красота, уникальные места и адская сложность. Именно ради таких дней гонщики едут на «Шелковый путь». Наши экипажи на Газелях и Садко прошли дистанцию с улыбкой, а не со стонами — они не просто терпят, а наслаждаются мощью своих машин, мастерством пилотирования и скоростью. Наши автомобили — настоящие вездеходы, построенные на серийных узлах и агрегатах, с честью преодолели все испытания, приехали с хорошим временем и продолжают бороться за места в турнирной таблице. Да, были мелкие поломки: разбитые фара и крыло на автомобиле Игнатова и люфт в тягах после замены моста у Газели Семенова, но всё исправили — техника выдержала даже жёсткие прыжки. В грузовиках после серьезных прыжков все кулаки выдержали, так как они с особой закалкой. И такая проверка на прочность говорит о том, что инженерные решения — рабочие. Это испытательная часть, ведь после таких нагрузок далее решения идут на конвейер, в серийное производство. Сейчас Игнатов и Павлов идут седьмыми в Абсолюте и третьими в классе Т1. В таком марафоне – прекрасный результат! Завтра опять непростой день. Нас ждет горный серпантин: 500 км виражей, где все решат навыки пилота. Но наши готовы ко всему! Вячеслав Субботин спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт

21 июля, на десятый день ралли «Шёлковый путь – 2025», караван возьмёт курс на Россию и направится в сторону Кош-Агача. Финальный аккорд монгольского этапа пройдёт по трёхмерным каменистым дорогам, через высокогорье, скальные хребты и Долину Озёр. Организаторы обещают сложную навигацию, множество параллельных дорог, из которых надо будет выбрать верный путь в сторону финиша. Маршрут дня составит более 500 километров, из которых почти 260 – спецучасток. Яркое приключение лета близится к завершению, но интрига растет, а борьба в зачетах становится жестче.

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