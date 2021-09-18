Новый Land Cruiser – одна из самых интересных новинок этого года. Помимо прочих, он получил и заводскую внедорожную модификацию GR Sport, однако мы решили представить ещё более экстремальный вариант.

Новое поколение популярного японского внедорожника было презентовано в июне этого года. Долгожданный Land Cruiser 300 сменил на конвейере 200-ю модель, производившуюся почти 14 лет – с 2007 года. Кстати, российский рынок был для «двухсотки» самым крупным в Европе – например, за 2018-й год было продано более 8 тысяч экземпляров. В последний год вследствие пандемии продажи заметно упали (за 2020-й было реализовано около 2 тысяч штук), однако появление новинки должно положительно повлиять на ситуацию, особенно учитывая, что Land Cruiser 300 теперь будет предлагаться и во внедорожной версии GR Sport. Она имеет ряд визуальных отличий, но они не так уж значительны, поэтому мы изобразили вариант с более существенными переделками.

Представленный на рендерах Land Cruiser 300 получил увеличенный дорожный просвет, не в последнюю очередь достигнутый установкой больших колёс с высокопрофильной «зубастой» резиной. Спереди появился модифицированный бампер с дополнительной светотехникой, защитой и лебёдкой. Также внедорожник оснащён шноркелем – впускной трубой двигателя, выходящей из переднего крыла и расположенного вдоль передней стойки. Кроме того, модифицирован задний бампер, который теперь располагает парой дополнительных буксировочных крюков.

Новый Land Cruiser построен на лестничной раме, которая стала жёстче по сравнению с предыдущим поколением за счёт изменения конструкции: основная часть рамы теперь представляет собой монолитную делать, а поперечины крепятся к ней с помощью лазерной сварки. Рамную платформу назвали GA-F и вписали в концепцию глобальной модульной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). При этом габариты автомобиля по сравнению с «двухсоткой» практически не изменились.

Вариант TLC 300 с выполненными в чёрном цвете хромированными деталями 1 / 2 Вариант TLC 300 с выполненными в чёрном цвете хромированными деталями 2 / 2

Сегодня в России TLC 300 предлагается с двумя вариантами моторов. Первый из них – дизельный 3.3 с индексом F-33A-FTV, выдающий 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Базовая версия Стандарт оценивается в 5 557 000 рублей, самая дорогая GR Sport – от 7 620 000 руб. Второй мотор – бензиновый турбированный 3.5 (V35A-FTS) мощностью 415 л.с. (650 Нм). С ним внедорожник обойдётся чуть дороже – от 5 613 000 (Стандарт) до 7 684 000 рублей в топовой версии GR Sport.

Версия GR Sport 1 / 3 Версия GR Sport 2 / 3 Версия GR Sport 3 / 3

Напомним, в прошлом месяце мы провели тест-драйв нового Toyota Land Cruiser 300.