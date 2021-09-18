Новинки ×

Семейный проходимец: Toyota Land Cruiser 300 во внедорожном тюнинге

18.09.2021 178 0 0

Новый Land Cruiser – одна из самых интересных новинок этого года. Помимо прочих, он получил и заводскую внедорожную модификацию GR Sport, однако мы решили представить ещё более экстремальный вариант.

 

Новое поколение популярного японского внедорожника было презентовано в июне этого года. Долгожданный Land Cruiser 300 сменил на конвейере 200-ю модель, производившуюся почти 14 лет – с 2007 года. Кстати, российский рынок был для «двухсотки» самым крупным в Европе – например, за 2018-й год было продано более 8 тысяч экземпляров. В последний год вследствие пандемии продажи заметно упали (за 2020-й было реализовано около 2 тысяч штук), однако появление новинки должно положительно повлиять на ситуацию, особенно учитывая, что Land Cruiser 300 теперь будет предлагаться и во внедорожной версии GR Sport. Она имеет ряд визуальных отличий, но они не так уж значительны, поэтому мы изобразили вариант с более существенными переделками.

Представленный на рендерах Land Cruiser 300 получил увеличенный дорожный просвет, не в последнюю очередь достигнутый установкой больших колёс с высокопрофильной «зубастой» резиной. Спереди появился модифицированный бампер с дополнительной светотехникой, защитой и лебёдкой. Также внедорожник оснащён шноркелем – впускной трубой двигателя, выходящей из переднего крыла и расположенного вдоль передней стойки. Кроме того, модифицирован задний бампер, который теперь располагает парой дополнительных буксировочных крюков.

Новый Land Cruiser построен на лестничной раме, которая стала жёстче по сравнению с предыдущим поколением за счёт изменения конструкции: основная часть рамы теперь представляет собой монолитную делать, а поперечины крепятся к ней с помощью лазерной сварки. Рамную платформу назвали GA-F и вписали в концепцию глобальной модульной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). При этом габариты автомобиля по сравнению с «двухсоткой» практически не изменились.

Вариант TLC 300 с выполненными в чёрном цвете хромированными деталями
1 / 2
Вариант TLC 300 с выполненными в чёрном цвете хромированными деталями
2 / 2

Сегодня в России TLC 300 предлагается с двумя вариантами моторов. Первый из них – дизельный 3.3 с индексом F-33A-FTV, выдающий 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Базовая версия Стандарт оценивается в 5 557 000 рублей, самая дорогая GR Sport – от 7 620 000 руб. Второй мотор – бензиновый турбированный 3.5 (V35A-FTS) мощностью 415 л.с. (650 Нм). С ним внедорожник обойдётся чуть дороже – от 5 613 000 (Стандарт) до 7 684 000 рублей в топовой версии GR Sport.

Версия GR Sport
1 / 3
Версия GR Sport
2 / 3
Версия GR Sport
3 / 3

Напомним, в прошлом месяце мы провели тест-драйв нового Toyota Land Cruiser 300.   

внедорожник тюнинг рендеры "Колёса.ру" новинки Toyota Toyota Land Cruiser 300

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Nissan плюс Yamaha равно Toyota: как появилось и почему провалилось купе Toyota 2000 GT Японский автопром отличается многообразием моделей самых разных классов и назначения. Хватает среди них и спортивных автомобилей – как профессиональных «бойцов» на базе ординарных четырехдве... 281 0 0 18.09.2021
Статьи / Бизнес Каршеринг: габариты и срок аренды растут. Что еще изменилось за год после пандемии? Буквально на днях правительство Москвы разрешило увеличить максимальные габариты машин и срок аренды столичным операторам. Теперь можно арендовать автомобили длиной до 4950 мм и шириной до 2... 260 0 1 17.09.2021
Статьи / Интересно Жертвы пластической хирургии: 10 седанов, которых не должно было существовать Седаны и хэтчбеки испокон веков сосуществуют в мире и гармонии. Никто не спорит о том, какой Ford Focus красивее – пятидверный или четырехдверный, потому что оба автомобиля вышли из-под пера... 1462 12 1 17.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 58235 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57921 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 33535 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings