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  • Топовый Toyota Land Cruiser 300 GR Sport предложен в России с двумя моторами на выбор

Топовый Toyota Land Cruiser 300 GR Sport предложен в России с двумя моторами на выбор

01.09.2021 392 0 2

От прочих версий новое исполнение отличается дизайном экстерьера, а также отделкой салона. Оснащение такое же, как у «юбилейного» внедорожника.

 

Toyota Land Cruiser 300 с бензиновым битурбированным V6 3.5 (415 л.с., 650 Нм) стартовал на нашем рынке в июле, а в августе местные дилеры начали принимать заявки на вездеход с турбодизелем V6 3.3 (299 л.с., 700 Нм). Теперь же гамма полностью сформирована: с сегодняшнего дня к заказу доступна топовая версия GR Sport, причем она предложена с обоими двигателями, предусмотренными для модели (коробка у внедорожника одна – десятиступенчатый «автомат»).

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У новой флагманской комплектации свои передний бампер, радиаторная решетка и подножки. Накладки колесных арок, обрамление боковых стекол и 18-дюймовые колеса сделали черными, в том же цвете, но с глянцем, выполнены корпуса наружных зеркал и ручки дверей. Кроме того, спереди у Land Cruiser 300 GR Sport вместо привычной эмблемы красуется надпись с названием марки – это решение отсылает к внедорожникам Тойоты из восьмидесятых.

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В салоне – черные пол и потолок, на дверях и передней панели есть декор серого цвета. Кресла обиты черной же кожей, но можно выбрать цвет вставок и прострочки – серый или красный. Как и снаружи, внутри также имеются логотипы GR Sport. Оборудование в целом такое же, как у «юбилейного» Land Cruiser 300 70th Anniversary: есть четырехзонный климат-контроль, вентиляция сидений, мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма и навигатором, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, камеры кругового обзора и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.

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Подвеска у LC 300 GR Sport – как у «средней» комплектации, с активными стабилизаторами E-KDSS (но ее все же перенастроили для езды по твердым покрытиям), плюс блокировки всех трех дифференциалов и система выбора режимов движения Multi-Terrain Select.

Land Cruiser 300 GR Sport с турбодизелем стоит от 7 620 000 рублей, с бензиновым двигателем – от 7 684 000 рублей. То есть такой внедорожник всего на 11 000 – 19 000 дороже экс-топовой версии 70th Anniversary.

Между тем Kolesa.ru уже испытал новый «трехсотый», все подробности – в нашем материале.

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