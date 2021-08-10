Новый Toyota Land Cruiser 300 в России: теперь и с дизелем

Дизельный внедорожник доступен во всех трех комплектациях, представленных в РФ. Разница в цене по сравнению с бензиновой моделью оказалась невелика.

Российская премьера Land Cruiser 300 состоялась в июне, с июля у нас можно приобрести внедорожник с бензиновым битурбированным двигателем V35A-FTS V6 3.5 мощностью 415 л.с. (650 Нм). К слову, Kolesa.ru уже испытал такой автомобиль, все подробности – в нашем материале. Ну а теперь местные дилеры начали принимать заказы на внедорожник с новым дизелем F33A-FTV V6 3.3 с двойным наддувом. Все версии LC 300 в РФ имеют десятиступенчатый «автомат».

Мощность нового турбодизеля составляет 299 л.с., максимальный крутящий момент равен 700 Нм, тогда у нашего прежнего LC 200 турбодизель 1VD-FTV V8 4.5 выдает 249 л.с. и 650 Нм. С дизелем V6 3.3 Land Cruiser 300 наберет первую «сотню» за 6,9 секунды – всего на 0,1 секунды больше, чем бензиновый внедорожник. Расход топлива в смешанном цикле – 8,9 л/100 км (у дизельного LC 200 – 10,2 л/100 км).

Как отметили в российском офисе Toyota, такие мощность, топливная экономичность и динамика достигнуты за счет комбинации из двух турбин последовательного наддува с изменяемой геометрией. Одна из турбин нового дизеля, малая, работает в зоне до 2600 об/мин, обеспечивая максимум крутящего момента для комфортного управления машиной на небольшой и средней скоростях. А когда скорость вращения коленвала достигает 3600 об/мин, подключается вторая турбина, большая, поддерживая уровень тяги на высокой скорости и при интенсивном разгоне.



Дизельный Toyota Land Cruiser 300 представлен в тех же комплектациях, что и бензиновый внедорожник: Элеганс, Комфорт+ и 70th Anniversary. Модель с мотором на «тяжелом» топливе доступнее, но разница в цене невелика – всего 56 000 рублей. Итого, за «трехсотый» с V6 3.3 сегодня просят минимум 5 557 000 рублей.

Комплектации и цены Toyota Land Cruiser 300

Комплектация Дизель, V6 3.3 (299 л.с.), 10АКП Бензин, V6 3.4 (415 л.с.), 10АКП Элеганс от 5 557 000 рублей от 5 613 000 рублей Комфорт+ от 6 805 000 рублей от 6 861 000 рублей 70th Anniversary от 7 609 000 рублей от 7 665 000 рублей

В арсенале самого дешевого LC 300 значатся: блокировка межосевого дифференциала, 18-дюймовые колеса, кнопка запуска мотора со сканером отпечатка пальца, мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем, камера заднего вида с омывателем, двухзонный климат-контроль и обогрев лобового стекла.

В версии Комфорт+ появляются принудительная блокировка переднего и заднего дифференциалов, адаптивная система регулировки жесткости подвески AVS, система выбора режимов движения, противотуманки с функцией подсветки поворотов, боковые подножки с подсветкой, четырехзонный «климат», дополнительные воздуховоды сзади, камеры кругового обзора, система помощи при движении по бездорожью (с функцией проекции пространства под днищем) и комплекс Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, автоторможения и распознавания дорожных знаков).



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У топового Land Cruiser 300 70th Anniversary, как ни странно, нет блокировки переднего и заднего дифференциалов, зато такой внедорожник получил 20-дюймовые колеса, люк с электроприводом, мультимедиа-систему с экраном диагональю 12,3 дюйма и проекционный дисплей.



«Живые» продажи Land Cruiser 300 с турбодизелем, вероятно, начнутся в ближайшее время.