Семейство Hyundai i30: альтернативный рестайлинг хэтча и седан, который должен появиться в РФ

Корейская марка показала обновленный стандартный хэтч «тридцатого» семейства для Австралии. Оказалось, что там «пятидверка» заметно отличается от глобальной версии. А еще на Зеленом континенте будет доступен Hyundai i30 Sedan, хотя это вовсе не оригинальная модель – под таким именем скрывается последняя Elantra.

В Европе рестайлинговые «пятидверки» i30 – хэтчбек, лифтбек и универсал – раскрыли еще в феврале, на конвейер чешского завода Hyundai (выпускает «тридцатки» для Старого света) такие машины встали в мае. А теперь обновленная модель стартует и в Австралии, в эту страну i30 поставляют из Кореи. Вообще, судя по официальному австралийскому сайту марки, дизайн экстерьера поменялся только у базового хэтча: «подогретая» версия N Line внешне не изменилась, хотя аналогичная европейская «пятидверка» преобразилась вслед за стандартной. Также в Австралии представлены «горячие» лифтбек и хэтчбек i30 N, они пока доступны в дореформенном виде (посвежевший лифтбек вообще еще не рассекретили, тогда как хот-хэтч дебютировал в сентябре). Модернизированные «энки» на Зеленом континенте появятся в 2021-м, хотя некоторые местные СМИ считают, что и они сохранят дизайн предшественников. Зато в ближайшее время на австралийский рынок выйдет еще и i30 Sedan – под таким именем там решено продавать Elantra седьмой генерации. Впрочем, к «четырехдверке» вернемся чуть позже, пока же расскажем о хэтчбеке.

Обновленный Hyundai i30 для Австралии 1 / 3 Обновленный Hyundai i30 для Австралии 2 / 3 Обновленный Hyundai i30 для Австралии 3 / 3

Внешне пятидверный i30 в Австралии изменился не так, как в Европе: светодиодные «галки» в фарах и фонарях у него не появились, но при этом модель получила дневные ходовые огни в виде множества «треугольников» — такой дизайнерский прием навевает мысли о кроссовере Tucson нового поколения, правда, у последнего ДХО интегрированы в решетку. И все же в фарах и фонарях австралийского хэтча иная начинка. Бамперы и решетка – такие же, как у европейской версии.



Внутри предназначенный для Австралии i30 в целом повторяет еврохэтч – топ-версии положена новая мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (в комплектациях попроще – 8-дюймовый планшет), а виртуальная «приборка» входит уже в «базу». Кроме того, в списке стандартного оборудования значится комплекс систем безопасности Hyundai SmartSense: системы удержания в полосе движения и предотвращения фронтального столкновения, адаптивный круиз-контроль. В дорогих вариантах исполнения этот комплекс дополнен системами мониторинга «слепых» зон и предупреждения о боковом трафике сзади, системой безопасного выхода (подаст сигнал собравшимся выйти пассажирам, если «заметит» приближающуюся машину).

Турбодизель 1.6 (136 л.с.) из гаммы для Австралии исключен, хэтчбек теперь доступен лишь с бензиновыми моторами: «атмосферником» 2.0 GDI (163 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (204 л.с.), причем турбодвижок положен только версии N Line. Двухлитровый двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», 1.6 T-GDI работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Отметим, в Европе у i30 иная моторная линейка, вдобавок там модель еще обзавелась «мягкогибридными» вариантами.



Обновленный Hyundai i30 для Европы 1 / 3 Обновленный Hyundai i30 для Европы 2 / 3 Обновленный Hyundai i30 для Европы 3 / 3

А вот теперь про Hyundai i30 Sedan. О том, что в Австралии так будут позиционировать последнюю Elantra, Kolesa.ru сообщал еще в марте. Кстати, предыдущая «четырехдверка» — именно Элантра – на австралийском рынке представлена. Зачем же было менять имя? Не исключено, что местное подразделение Hyundai решило подстегнуть интерес к новой модели. Дело в том, что пятидверные i30 в Австралии в целом пользуется неплохим спросом: в 2019-м там продано 28 378 единиц – это четвертая строчка в рейтинге самых популярных машин континента. На прежней же Hyundai Elantra в прошлом году выбор там остановили лишь 2644 клиента. То есть в компании, видимо, решили, что знакомое название привлечет покупателей к новинке. Вдобавок можно будет складывать результаты «пятидверок» и седана, и тогда Hyundai i30 вполне может обогнать лидера сегмента – Toyota Corolla (в 2019-м в Австралии реализовано 30 468 штук, там Королла бывает в виде хэтча и седана).



На местном сайте марки уже появились картинки i30 Sedan – ни снаружи, ни внутри от глобальной «седьмой» Элантры он практически не отличается. Австралийцам также предложат «четырехдверку» в версии N Line. Двигатели и коробки те же, что и у локального хэтчбека, вот только 1.6 T-GDI (им оснащается i30 Sedan N Line) может сочетаться еще и с 6МКП.

Hyundai i30 Sedan для Австралии, он же новая Elantra в других странах 1 / 2 Hyundai i30 Sedan для Австралии, он же новая Elantra в других странах 2 / 2

Обновленный хэтчбек стоит от 26 930 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 1 500 000 рублей по актуальному курсу. Цены Hyundai i30 Sedan еще не объявлены.



В России стандартный хэтчбек Hyundai i30 последнего поколения был представлен очень недолго – дилеры продавали «пробную» партию (всему виной слишком высокая цена). Затем к нам привезли хот-хэтч i30 N, однако, судя по отсутствию прайс-листа, и его продажи уже свернули. Скорее всего, пятидверная «тридцатка» к нам не вернется. Но свежая Elantra до нас все же должна добраться, хотя ранее в российском офисе Hyundai говорили обратное.