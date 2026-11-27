Онлайн-презентация семиместного кроссовера Lynk & Co 900L состоялась в первой половине ноября. Теперь паркетник справил публичную премьеру, ее провели в рамках открывшегося в Гуанчжоу автосалона. Одновременно раскрыли все характеристики и озвучили предварительные цены, китайские дилеры начали принимать заказы. Как и предполагалось, «элька» дополнила гамму бренда, а не стала заменой «просто» Lynk & Co 900, который дебютировал в 2025 году и доступен в пяти- или шестиместном исполнениях. Напомним также, что изначально марка Lynk & Co была совместным проектом Geely и Volvo, ныне же она является суббрендом Джили.

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Как и исходный «девятисотый», кроссовер Lynk & Co 900L построен на платформе SPA Evo. Длина «эльки» равна 5280 мм, что на 40 мм больше, чем у Lynk & Co 900. Колесная база увеличена на 10 мм до 3170 мм. Ширина и высота не изменились – 1999 и 1810 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет тоже един для всех версий – 194 мм.

У новой модификации собственное «лицо». Lynk & Co 900L лишен фирменных для бренда отдельных светодиодных ходовых огней в виде «игреков»: ДХО с узором в виде «звездного неба» (и это тоже новинка) встроены в более крупные блоки фар. Головную оптику объединяет табло, способное отображать анимацию (такой элемент предусмотрен и для Lynk & Co 900). «Эльке» еще достался более агрессивный передний бампер, плюс у нее полускрытые, а не выдвижные ручки дверей.

Корма в целом прежняя: Lynk & Co 900L тоже имеет двухсекционную багажную дверь, с откидывающимся нижним бортом. Минимальный объем багажника семиместного SUV составляет 415 литров. Показатель шестиместного Lynk & Co 900 – 300 литров, пятиместного – 1215 литров.

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Если не брать в расчет трехместный задний диван и другие материалы отделки, то внутри Lynk & Co 900L повторил Lynk & Co 900. В салоне – аналогичные передняя панель, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Перед водителем расположен узкий приборный экран (12,66 дюйма), всю остальную площадь панели занимает единое гигантское 30-дюймовое табло. Потолочный планшет есть и у задних пассажиров: в «средних» версиях – это дисплей на 17,3 дюйма, топовому кроссоверу достался 30-дюймовый экран.

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Базовый паркетник также имеет подогрев всех сидений, вентиляцию и массажер кресел первого и второго рядов, отсек с функциями подогрева и охлаждения, комплекс водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом. Самый дорогой Lynk & Co 900L получил поворачивающиеся кресла второго ряда (для «просто» 900 такие тоже предусмотрены), которые облегчают посадку и высадку. Эти сиденья также можно развернуть лицом к галерке. А у спинки заднего дивана топ-версии есть массажер. Самый роскошный Lynk & Co 900L – это еще проекционный дисплей с дополненной реальностью. Среди опций – 21-дюймовые колеса в стиле ретро и аудиосистема Harman Kardon Performance с 31 динамиком (включая динамики в подголовниках кресел первого и второго рядов).

Семиместный кроссовер Lynk & Co 900L тоже является подзаряжаемым гибридом. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с. и два электродвигателя, то есть «элька» по умолчанию полноприводная. Совокупная отдача системы – 993 л.с. и 1098 Нм. Всего у паркетника четыре комплектации, у всех есть механизм подруливания задних колес, а начиная со второго по старшинству варианта кроссовер имеет пневмоподвеску. Две «начальные» версии оснащены батареей емкостью 55 кВт*ч, в электрорежиме они проедут 320 км по циклу CLTC. Остальные два исполнения – с аккумулятором на 70 кВт*ч, запас хода «на электричестве» — 430 км. Lynk & Co 900L с базовой батареей разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, с топовой – за 4,6 секунды. Максимальная скорость едина для всех версий – 225 км/ч.

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«Просто» Lynk & Co 900 представлен в трех полноприводных модификациях. Начальные исполнения – это бензиновый турбодвигатель 1.5 (190 л.с.) и два электромотора, суммарная отдача – 721 л.с. и 1000 Нм. Более дорогие варианты оснащены бензиновым турбодвижком 2.0 (254 л.с.) и также двумя электромоторами, совокупная отдача установки – 734 л.с. и 1038 Нм. А самый дорогой Lynk & Co 900 доступен с тем же 2.0T и уже тремя электродвигателями, суммарная отдача – 884 л.с. и 1284 Нм. В зависимости от комплектации «девятисотому» положена батарея емкостью 44,85 или 52,38 кВт*ч, в электрорежиме он способен проехать 220, 268 или 280 км по циклу CLTC.

Без учета акций семиместный Lynk & Co 900L предварительно оценили в 329 800 – 389 800 юаней, что эквивалентно примерно 4,06 млн – 4,8 млн рублей по текущему курсу. «Просто» Lynk & Co 900 сегодня стоит 299 800 – 416 900 юаней (3,7 млн – 5,1 млн рублей). «Живые» продажи «эльки» стартуют в декабре.