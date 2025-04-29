Серийный Isuzu D-Max EV: два мотора, новая задняя подвеска, 263 км на одной зарядке

В Таиланде стартовало производство электрической версии среднеразмерного рамного пикапа Isuzu D-Max EV, поставки в Европу начнутся в третьем квартале этого года.

Isuzu D-Max EV был анонсирован в виде концепта в марте прошлого года, а сегодня на выставке коммерческих автомобилей в Бирмингеме (Великобритания) состоялась премьера серийной версии, одновременно таиландский офис Isuzu отчитался о старте производства этой модели. Главным потребителем батарейного пикапа будет крепко сидящая на эко-повестке Европа — леворульный Isuzu D-Max EV прибудет сюда в третьем квартале текущего года, Великобритании придётся подождать свой праворульный вариант до февраля 2026 года.

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Isuzu D-Max EV будет предложен в вариантах с полуторной и двухрядной кабинами, в обоих случаях габаритная длина составляет 5280 мм, колёсная база — 3125 мм. У версии с полуторной кабиной больше длина грузовой площадки — 1785 мм против 1520 мм. Дорожный просвет — 210 мм, угол въезда — 30,5 градуса, угол съезда — 24,2 градуса, глубина преодолеваемого брода — 600 мм. Штатная размерность шин — 265/60 R 18. Снаряженная масса — 2350 кг, грузоподъёмность — 1010 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 3500 кг.

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Силовая установка Isuzu D-Max EV состоит из двух электромоторов (по одному на ось), причём оба работают постоянно, на выбор есть четыре уровня рекуперации и режим Rough Terrain для тяжёлого бездорожья. Передний электромотор выдаёт 43 кВт (58 л.с.) и 108 Нм, задний — 97 кВт (132 л.с.) и 217 Нм, максимальная совокупная отдача — 140 кВт (190 л.с.) и 325 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 10,1 с, максимальная скорость — около 130 км/ч.

Любопытно, что ради установки заднего электромотора разработчикам пришлось отказаться от неразрезного заднего моста в пользу подвески типа Де Дион, при этом рессоры в качестве упругих элементов сохранены.

Ёмкость литий-ионной батареи — 66,9 кВт·ч, её полного зарядка хватает на 263 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки постоянным током — скромные 50 кВт, на то, чтобы на такой мощности пополнить заряд батареи с 20% до 80%, потребуется примерно час. Полная зарядка батареи переменным током на мощности 11 кВт займёт 10 часов.

Базовая комплектация у Isuzu D-Max EV будет довольно богатой, в неё войдут улучшенная шумоизоляция кабины, различные электронные ассистенты водителя, 7-дюймовый экран на приборном щитке, 8-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, кожаная отделка, премиальная аудиосистема с шестью динамиками, датчики парковки спереди и сзади. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.