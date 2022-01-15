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Серийный Volkswagen ID. Buzz: первые изображения

15.01.2022 169 0 0

Компания Volkswagen в скором времени покажет свой новый серийный микроавтобус, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями и тизерами, составили своё представление о внешности будущей новинки.

 

В начале 2017 года немецкий бренд продемонстрировал концепт I.D. Buzz, который с точки зрения дизайна является преемником классических заднемоторных микроавтобусов Т1 пятидесятых годов. Теперь же готовится к премьере серийная версия концепта, которая в целом сохранит его стилистику, однако и отличий тоже будет немало. Так, спереди появятся фары, визуально объединённые светодиодной полосой, проходящей через крупный логотип марки. Бампер также немного иной, он получит более крупные ромбовидные прорези, и, как и у других новых грузопассажирских моделей Фольксвагена, вся нижняя часть будет окрашена в цвет кузова.

Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
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Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
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Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
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Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
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Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
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В отличие от концепта с его окрашенными в цвет кузова стойками, серийный микроавтобус получит скрытые под стёклами стойки. Боковины сохранят свою простую форму, разве что добавятся дверные ручки, причём они будут весьма традиционными – то есть под «естественный хват». Задние двери, которые сделаны сдвижными, есть с каждой стороны. Фонари будут перекликаться с передней оптикой благодаря светодиодной полоске, которая будет их объединять. В центре багажной двери расположат огромный логотип бренда, а в самой нижней её части – ниша номерного знака. Кроме того, микроавтобус изображён с колёсными дисками оригинального дизайна, которые будут одним из доступных вариантов.

Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
1 / 5
Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
2 / 5
Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
3 / 5
Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
4 / 5
Рендер серийного ID. Buzz в нескольких цветах
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О технической части пока информации немного. Прежде всего, микроавтобус полностью электрический, а его мощность может достигать 400 л.с. в сочетании с полным приводом. ID. Buzz будет построен на модульной платформе MEB, которая станет основой для всех электрических Фольксвагенов. Что же касается габаритов, то они могут быть близки к концепту – его длина составляет около 5 метров, а колёсная база 3,3 метра.   

Премьера новинки состоится 9 марта.

Концепт Volkswagen I.D. Buzz 2017 года
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Концепт Volkswagen I.D. Buzz 2017 года
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Концепт Volkswagen I.D. Buzz 2017 года
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Про перспективы модели в России пока также ничего неизвестно. Однако можно приобрести другие грузопассажирские модели марки, самой крупной из которых является Multivan. Сегодня на нашем рынке представлено предыдущее поколение с индексом Т6, минимальная стоимость со 150-сильным 2.0 TDI и «механикой» составляет 4 288 400 рублей. Самый же дорогой вариант со 199-сильным 2-литровым дизелем, полным приводом и роботизированной коробкой DSG обойдётся минимум в 6 141 800 руб.

Между тем, на днях стало известно о прекращении производства европейской модели Passat в кузове седан.

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