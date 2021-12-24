Почти серийный минивэн Volkswagen ID.Buzz засветился на новом видео

Засветился – буквально, ведь марка продемонстрировала, как работает головная оптика, и это не только фары. Товарному электровэну прочат батарею на 111 кВт*ч и запас хода более 600 км.

Предвестником электрического минивэна Volkswagen стал довольно футуристичный концепт BUDD-e, который представили в 2016-м. Всего через год дебютировал другой прототип – ID.Buzz, уже с обликом в стиле старых Фольксвагенов, он-то и поделился своим именем с грядущей серийной моделью. Последняя же впервые засветилась в ноябре года нынешнего во время онлайн-презентации купеобразного электрокросса ID.5. Вернее, как отметили в компании, это все еще прототип, но уже близкий к производству, то есть дизайн утвержден. И вот почти товарный ID.Buzz удостоен отдельного видеоролика. Кроме того, марка подтвердила, что на рынок вэн выйдет в 2022 году.

Если сравнивать с концептом четырехлетней давности, то серийный ID.Buzz получился более угловатым – теперь это, скорее, дизайн «по мотивам» классических моделей. Фары стали больше, они, разумеется, светодиодные, при этом у них диодная же окантовка и их объединяет светящаяся линия – все, как у остальных электрокаров семейства ID. Вместо наружных камер установили стандартные зеркала. Корму еще не показали, но, судя по шпионским фото тестовых прототипов, задние фонари тоже увеличились в размерах.



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Салон также пока не раскрыт. Очевидно, вэну достанется виртуальная «приборка», а диагональ экрана мультимедийной системы будет зависеть от комплектации. Количество физических кнопок и шайб должны свести к минимуму.



В основе ID.Buzz лежит платформа MEB, созданная специально для «электричек» концерна Volkswagen. По предварительным данным, минивэн будет доступен как с задним, так и с полным приводом (то есть с двумя электромоторами). Некоторые зарубежные СМИ прочат топ-версии батарею емкостью 111 кВт*ч, на одной зарядке электровэн должен проехать около 600 км.

Концепт Volkswagen ID.Buzz 2017 года 1 / 2 Концепт Volkswagen ID.Buzz 2017 года 2 / 2

Вместе с пассажирскими ID.Buzz будут выпускать и грузовые версии, вдобавок появится кэмпер ID.California. А к 2025 году Volkswagen планирует запустить в серию беспилотники на основе электровэна.

