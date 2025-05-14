Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске

Российская Дрифт Серия сообщает об изменении места проведения шестого этапа Открытого чемпионата РДС – 16 и 17 августа турнир RDS Open впервые пройдёт в Красноярске на культовой трассе «Красное Кольцо». Пилоты RDS Open смогут испытать свои силы на треке, стоявшем у истоков российского дрифта и воспитавшем не одно поколение талантливых гонщиков.

Ранее проведение шестого этапа Открытого чемпионата РДС планировалось в Челябинске на территории автоспортивного комплекса «Трасса 74», где в 2024 году с громким успехом прошли межрегиональные соревнования RDS Europe. В 2025 году уральский трек должен был принять этап RDS Open уже в статусе всероссийских соревнований, что потребовало усовершенствования инфраструктуры. Однако подготовительные работы пока не завершены.

Несмотря на предпринятые ранее усилия и плановые работы, на сегодняшний день объект всё ещё не соответствует требованиям для проведения автомобильных соревнований всероссийского уровня в соответствии со стандартами Российской Дрифт Серии. Именно поэтому мы вынуждены перенести чемпионат в другую локацию, отвечающую всем техническим и инфраструктурным требованиям. Надеемся, что в будущем нам удастся вернуться в Челябинск на обновлённую площадку, которая, безусловно, станет достойным местом для проведения крупных спортивных событий. Мария Америкова руководитель серии RDS Open

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Смена локации добавит интриги шестому этапу RDS Open. Для большинства участников турнира «Красное Кольцо» будет новой трассой и уникальным шансом побороться за победу на легендарном треке, где оттачивали навыки дрифта Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Дамир Идиятулин, Евгений Лосев и многие другие известные спортсмены RDS GP.

Первый в истории сибирский этап RDS Open подарит зрителям на трибунах зрелищные заезды с культовой постановкой «под светофор», зажигательную атмосферу в сервис-парке и погружение в самое дружное дрифт-комьюнити.