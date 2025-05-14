Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске

Ранее проведение шестого этапа Открытого чемпионата РДС планировалось в Челябинске на территории автоспортивного комплекса «Трасса 74», где в 2024 году с громким успехом прошли межрегиональные соревнования RDS Europe. В 2025 году уральский трек должен был принять этап RDS Open уже в статусе всероссийских соревнований, что потребовало усовершенствования инфраструктуры. Однако подготовительные работы пока не завершены.
Несмотря на предпринятые ранее усилия и плановые работы, на сегодняшний день объект всё ещё не соответствует требованиям для проведения автомобильных соревнований всероссийского уровня в соответствии со стандартами Российской Дрифт Серии. Именно поэтому мы вынуждены перенести чемпионат в другую локацию, отвечающую всем техническим и инфраструктурным требованиям. Надеемся, что в будущем нам удастся вернуться в Челябинск на обновлённую площадку, которая, безусловно, станет достойным местом для проведения крупных спортивных событий.
Смена локации добавит интриги шестому этапу RDS Open. Для большинства участников турнира «Красное Кольцо» будет новой трассой и уникальным шансом побороться за победу на легендарном треке, где оттачивали навыки дрифта Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Дамир Идиятулин, Евгений Лосев и многие другие известные спортсмены RDS GP.
Первый в истории сибирский этап RDS Open подарит зрителям на трибунах зрелищные заезды с культовой постановкой «под светофор», зажигательную атмосферу в сервис-парке и погружение в самое дружное дрифт-комьюнити.
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