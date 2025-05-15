Сеть АЗС «ОПТИ» развивает частные автозаправочные станции в регионах России

Итоги прошедшего года и планы на будущее обсудили более чем 150 владельцев станций «ОПТИ» на ежегодной конференции в Санкт-Петербурге. В центре внимания – стратегические задачи и растущие ожидания клиентов к качеству топлива, уровню сервиса и участию бизнеса в решении общественно важных задач.

За 2024 год партнерская сеть автозаправочных станций «ОПТИ» выросла – под ее брендом теперь работают 317 АЗС в 38 регионах России. Новые станции появились в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Хакасия и Иркутской области.

Инструментом для укрепления взаимодействия с автомобилистами остается единая с сетью АЗС «Газпромнефть» программа лояльности «Нам по пути». За прошлый год к ней присоединилось более 100 тысяч новых клиентов «ОПТИ», а общее количество участников программы составило около 800 тысяч человек.

В 2024 году станции «ОПТИ» прошли свыше 3200 проверок, проведенных лабораториями и метрологами. Эта практика регулярно подтверждает соответствие работы АЗС отраслевым стандартам и будет расширяться по мере роста сети.

Осенью 2024 года сеть подписала соглашение о сотрудничестве с поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Теперь на 30 АЗС «ОПТИ» в восьми регионах могут оперативно разворачиваться штабы для координации поисков пропавших людей. До конца 2025 года к этой инициативе присоединятся еще 50 АЗС в семи регионах страны.