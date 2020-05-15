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  • Shelby Series 1: продаётся коллекционный образец самой неудачной модели Кэрролла Шелби

Shelby Series 1: продаётся коллекционный образец самой неудачной модели Кэрролла Шелби

15.05.2020 132 0 1

Series 1 задумывался в середине 90-х как современная интерпретация легендарной Cobra и конкурент Dodge Viper, но из-за различных технических, финансовых и производственных проблем славы эта машина так и не добилась, а из запланированных 500 экземпляров было выпущено только 249. Родстер с порядковым номером 238 и пробегом всего 4311 км в конце октября будет продан на аукционе RM Sotheby's в американском городе Элкхарт, штат Индиана.

 

Кэрролл Шелби — один из лучших автомобильных конструкторов XX века, прославившийся своим участием в разработке Ford GT40 и Dodge Viper, лишь однажды попытался сделать собственную машину с нуля. Легендарная Cobra — это, напомним, доработанная версия спорткара британской фирмы AC Cars, и даже Daytona Coupe с её оригинальным кузовом — всего лишь производная от Cobra. Series 1 был нарисован с чистого листа, хотя и разрабатывался в довольно с тесной кооперации с Oldsmobile, одной из впоследствии ликвидированных марок корпорации General Motors.

Shelby American договорилась с GM о поставке для Series 1 компонентов электроники (вот почему внутри родстера джи-эмовские приборы, «музыка» и проч.) и двигателя L47 Aurora V8. Двигатель этот, что характерно, изначально предназначался для машин с поперечным расположением силового агрегата и в стоке при рабочем объёме 4,0 л выдавал всего 253 л.с. и 353 Нм. Мотористы Shelby выжали из него 324 л.с. и 390 Нм и установили на родстер спереди продольно, но в пределах колёсной базы (то есть формально Series 1 вообще среднемоторный). Доработанная 6-ступенчатая МКП ZF монтировалась к заднему мосту для оптимальной компоновки салона и лучшей развесовки. При снаряженной массе в 1202 кг Shelby Series 1 с таким силовым агрегатом разгонялся до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 4,4 с, максимальная скорость достигала 170 миль/ч (273,59 км/ч) — вполне достойно для конца 90-х.

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В основе кузова Series 1 лежит пространственный алюминиевый каркас из экструдированных труб и сотовых панелей. Наружные панели композитные, из углеволокна и стеклопластика. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу», но с коромысельный креплением расположенных внутри кузова амортизаторов.

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Машину планировалось продавать через избранных дилеров Oldsmobile. Её ездовые характеристики и специфический дизайн понравились американской прессе, клиенты охотно вносили предоплату, но затянувшаяся подготовка к производству, бракованные комплектующие из Мексики, за которые отвечал тогдашний главный собственник Shelby American, компания Venture, и неумелый межкорпоративный менеджмент, по сути, угробили проект.

Venture вложилась в Shelby, как в возможность продемонстрировать передовой материал углепластик, который она хотела продвигать в массовое производство. Она же взяла на себя поставку всех прочих компонентов, какие могла осилить, однако качество мексиканских деталей было отвратительным, и даже, например, на аукционном экземпляре Shelby Series 1, одном из последних, видно, как криво уложена внутренняя обшивка капота.

Поставки клиентам Series 1 всё время откладывались, а цена при этом росла: изначально планировалось удержать её в пределах 100 тысяч долларов, но затем она увеличилась до неподъёмных для клиентов 170 тысяч, они стали отказываться от заказов. Вдобавок, Shelby Series 1 был сертифицирован по старым правилам безопасности, то есть без подушек, а потому вся партия относилась к 1999 модельному году, даже те машины, что де-факто были выпущены уже в 2000-х.

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В 2003 году Shelby и Venture, наконец, расстались в результате банкротства последней, и заниматься «допиливанием» Series 1 не было уже ни сил, ни средств, ни времени. Shelby всё же попыталась создать модернизированную машину Series II с изменённым дизайном кузова и более современным интерьером, вот только с учётом затрат на сертификацию по новым правилам цена выходила совсем уж заоблачной, так что компания Shelby просто зафиксировала убытки, перелистнула страницу и вернулась к тому, чем занималась изначально и чем занимается поныне — к тюнингу и разработке наиболее экстремальных модификаций автомобилей Ford.

Сегодня Shelby Series 1 тем не менее более чем достойный экспонат для любой автомобильной коллекции, например такой как Elkhart Collection, которую RM Sotheby's и будет распродавать в октябре по причине банкротства владельца.

родстер спортивные авто классика

 

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