Шинный бренд Continental помог автогонщикам установить целую серию спортивных достижений в зимних сезонах 2020 и 2021 гг. На ежегодных соревнованиях «Дни Скорости на льду Байкала» в числе прочих выдающихся результатов было зафиксировано 18 рекордов скорости и длины тормозного пути на легковых автомобилях, оснащенных серийными зимними шинами Continental IceContact 3 и IceContact 2, и на грузовом автомобиле, оборудованном шинами новой модели Continental Scandinavia.

Партнерский материал

Впервые удалось достичь максимальной скорости в 299 км/ч для легкового автомобиля на льду. Данный результат был достигнут во время заезда на Jaguar F-type R мощностью 575 лошадиных сил на шинах IceContact 3, предыдущий рекорд в 295 км/ч, установленный на Porsche Panamera, продержался 6 лет. Грузовой тягач Ford F-max разогнался на льду до скорости в 134 км/ч на шинах Scandinavia. Помимо этого, был также установлен рекорд скорости при разгоне с места на дистанции 1 км: грузовик на льду смог разогнаться до 48,6 км/ч. В ходе 9-го фестиваля «Дни Скорости на льду Байкала» после традиционных соревновательных дисциплин состоялся первый в истории мирового автоспорта официально хронометрируемый 24-часовой заезд на льду. Согласно регламенту, девять пилотов менялись каждые 9 кругов, чтобы каждый из них проехал на одном из трех Porsche Macan одинаковое количество времени. За сутки с остановками только на смену пилотов и дозаправки, по голому льду машины проехали почти 2,5 тыс. км, а средняя скорость с учетом остановок превысила 103 км/ч. Автомобили в этой дисциплине были оснащены шинами Continental IceContact 3 и IceContact 2. Примечательно, что самым быстрым в заезде оказался автомобиль №3, который был оборудован шинами IceContact 3.

Всего фестивальные соревнования проходили в четырех дисциплинах:



попытки установления рекорда скорости на дистанции 1 км при старте с хода (средняя скорость на мерном участке 1 км при заездах в обе стороны);

попытки установления рекорда скорости на дистанции 1 км при старте с места (средняя скорость на мерном участке 1 км при заездах в обе стороны);

попытки достижения максимальной скорости на льду;

наименьший тормозной путь со скоростей 60, 90 и 200 км/час для легковой и со скорости 80 км/ч для грузовой техники Лучшие результаты, достигнутые на серийных шинах Continental, выглядят следующим образом г. г.

2021 год

А. Леонтьев, средняя скорость на дистанции 1 км с хода – 274,977 км/ч. А. Леонтьев, средняя скорость на дистанции 1 км с места – 114 км/ч. А. Леонтьев, максимальная скорость для SUV на льду – 298 км/ч.

М. Леонов, средняя скорость на километре с хода – 271,268 км/ч.

М. Леонов, максимальная скорость для легкового автомобиля на льду – 299 км/ч.

А. Лобачев, 1 км с хода средняя скорость – 254,632 км/ч.

А. Лобачев, 1 км со стартом с места – 109,243 км/ч.

А. Павлин, 1 км с хода скорость – 253,307 км/ч.

И. Накутис, максимальная скорость грузовика на льду – 134 км/ч.

И. Накутис, средняя скорость грузовика на 1 км с хода – 130,699 км/ч.

И. Накутис, скорость грузовика на 1 км с места – 48,6 км/ч.

И. Накутис, наименьшая длина тормозного пути грузовика на льду с 80 км/ч – 169 м.

И. Кашин, В. Ларионов, М. Леонов, А. Леонтьев, М. Мельникова, И. Накутис, А. Пономарев, М. Парнев и В. Сивер. Гонка 24 часа. Средняя скорость превысила 103 км/ч.



2020 год



А. Леонтьев, средняя скорость на дистанции в 1 км с хода – более 230 км/ч.

А. Леонтьев, максимальная скорость – 261 км/ч. И. Кашин, средняя скорость на дистанции в 1 км с хода – более 200 км/ч. И. Кашин, максимальная скорость превысила 220 км/час. А. Леонтьев, самая короткая длина тормозного пути на льду при торможении легкового автомобиля со скорости 60 км/ч – 61 м.



Все рекордные достижения, три из которых претендуют на абсолютные мировые рекорды, были официально зафиксированы в соответствии с правилами ФИА (Международной Автомобильной Федерации), РАФ (Российской Автомобильной Федерации) и Книги Рекордов России.

До начала и после окончания соревнований специалисты провели объективные замеры используемых шин, чтобы выяснить, как влияют экстремальные условия на состояние зимних покрышек. Полученные результаты показали, что шины Continental не потеряли своих эксплуатационных свойств и готовы для дальнейшего использования в обычном режиме. Собственную оценку шинам дали пилоты, участвовавшие в соревнованиях. Автоспортсмены в первую очередь отметили общие положительные впечатления от покрышек в процессе езды, особенно отметив предсказуемое поведение в поворотах и во время движения на высоких скоростях.



Спортивные состязания происходили в уникальном месте для демонстрации характеристик зимних шин. Организаторы подготовили на льду озера Байкал прямой участок длиной 13 126 м, который был размечен при помощи профессиональных геодезистов и фактически стал сертифицированной гоночной трассой.



Для данных условий специалисты Continental подготовили шипованную резину, которая может обеспечить максимальную управляемость и безопасность на столь ровной и скользкой поверхности. Шины IceContact 3 и IceContact 2 предназначены для северных широт, однако отличаются технологиями, которые используются при производстве, в том числе разными видами шипов и рисунком протектора.



Инновационная технология TwinStud, используемая в шинах IceContact 3, повышает уровень безопасности на льду благодаря сочетанию двух видов шипов. Шипы зафиксированы в протекторе под разными углами, что позволяет существенно повысить сцепление с зимней дорогой. При этом шипы выполняют разные функции. Одна часть шипов отвечает за разгон и торможение, а второй вид шипов предназначен для повышения сцепления при воздействии поперечных сил и стабилизирует управляемость во время поворотов на скользкой дороге. Шина IceContact 3 получила симметричный направленный рисунок протектора для более эффективного удаления воды и слякоти из пятна контакта.

Модель IceContact 2 выпускается с асимметричным рисунком протектора, в котором используется один вид шипов. Высокое сцепление на льду и сохранение сцепных свойств на протяжении всего срока службы шины обеспечивается за счет технологии «впаянных» шипов StudOn, закрепленных при помощи термоадгезивного покрытия. Модель выделяется отличными характеристикам на льду и снегу за счёт функционально разделённого рисунка протектора Divided Tread. Одна из сторон протектора отвечает за сцепление на льду, а другая – на снегу.

При этом обе модели прекрасно зарекомендовали себя в условиях российской зимы, что подтверждается лидирующими позициями в независимых тестах автомобильных журналов «За рулём» и «Авторевю».



Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» ежегодно проводится с 2010 года. Организатор соревнований – компания LAV-racing при поддержке партнёров, в числе которых выступают шины Continental. Фестиваль является официальным спортивным соревнованием по установке рекордов скорости на льду. Мероприятие проводится в строгом соответствии с регламентом FIA (Международная Автомобильная федерация) и РАФ (Российская Автомобильная федерация), а также с учётом требований Книги Рекордов России. Все автомобили, участвующие в заездах, проходят строгую техническую комиссию, а пилоты имеют действующую гоночную лицензию.