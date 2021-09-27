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Впервые удалось достичь максимальной скорости в 299 км/ч для легкового автомобиля на льду. Данный результат был достигнут во время заезда на Jaguar F-type R мощностью 575 лошадиных сил на шинах IceContact 3, предыдущий рекорд в 295 км/ч, установленный на Porsche Panamera, продержался 6 лет. Грузовой тягач Ford F-max разогнался на льду до скорости в 134 км/ч на шинах Scandinavia. Помимо этого, был также установлен рекорд скорости при разгоне с места на дистанции 1 км: грузовик на льду смог разогнаться до 48,6 км/ч. В ходе 9-го фестиваля «Дни Скорости на льду Байкала» после традиционных соревновательных дисциплин состоялся первый в истории мирового автоспорта официально хронометрируемый 24-часовой заезд на льду. Согласно регламенту, девять пилотов менялись каждые 9 кругов, чтобы каждый из них проехал на одном из трех Porsche Macan одинаковое количество времени. За сутки с остановками только на смену пилотов и дозаправки, по голому льду машины проехали почти 2,5 тыс. км, а средняя скорость с учетом остановок превысила 103 км/ч. Автомобили в этой дисциплине были оснащены шинами Continental IceContact 3 и IceContact 2. Примечательно, что самым быстрым в заезде оказался автомобиль №3, который был оборудован шинами IceContact 3.
Всего фестивальные соревнования проходили в четырех дисциплинах:
- попытки установления рекорда скорости на дистанции 1 км при старте с хода (средняя скорость на мерном участке 1 км при заездах в обе стороны);
- попытки установления рекорда скорости на дистанции 1 км при старте с места (средняя скорость на мерном участке 1 км при заездах в обе стороны);
- попытки достижения максимальной скорости на льду;
- наименьший тормозной путь со скоростей 60, 90 и 200 км/час для легковой и со скорости 80 км/ч для грузовой техники
2021 год
- А. Леонтьев, средняя скорость на дистанции 1 км с хода – 274,977 км/ч.
- А. Леонтьев, средняя скорость на дистанции 1 км с места – 114 км/ч.
- А. Леонтьев, максимальная скорость для SUV на льду – 298 км/ч.
- М. Леонов, средняя скорость на километре с хода – 271,268 км/ч.
- М. Леонов, максимальная скорость для легкового автомобиля на льду – 299 км/ч.
- А. Лобачев, 1 км с хода средняя скорость – 254,632 км/ч.
- А. Лобачев, 1 км со стартом с места – 109,243 км/ч.
- А. Павлин, 1 км с хода скорость – 253,307 км/ч.
- И. Накутис, максимальная скорость грузовика на льду – 134 км/ч.
- И. Накутис, средняя скорость грузовика на 1 км с хода – 130,699 км/ч.
- И. Накутис, скорость грузовика на 1 км с места – 48,6 км/ч.
- И. Накутис, наименьшая длина тормозного пути грузовика на льду с 80 км/ч – 169 м.
- И. Кашин, В. Ларионов, М. Леонов, А. Леонтьев, М. Мельникова, И. Накутис, А. Пономарев, М. Парнев и В. Сивер. Гонка 24 часа. Средняя скорость превысила 103 км/ч.
2020 год
- А. Леонтьев, средняя скорость на дистанции в 1 км с хода – более 230 км/ч.
- А. Леонтьев, максимальная скорость – 261 км/ч.
- И. Кашин, средняя скорость на дистанции в 1 км с хода – более 200 км/ч.
- И. Кашин, максимальная скорость превысила 220 км/час.
- А. Леонтьев, самая короткая длина тормозного пути на льду при торможении легкового автомобиля со скорости 60 км/ч – 61 м.
Все рекордные достижения, три из которых претендуют на абсолютные мировые рекорды, были официально зафиксированы в соответствии с правилами ФИА (Международной Автомобильной Федерации), РАФ (Российской Автомобильной Федерации) и Книги Рекордов России.
Спортивные состязания происходили в уникальном месте для демонстрации характеристик зимних шин. Организаторы подготовили на льду озера Байкал прямой участок длиной 13 126 м, который был размечен при помощи профессиональных геодезистов и фактически стал сертифицированной гоночной трассой.
Для данных условий специалисты Continental подготовили шипованную резину, которая может обеспечить максимальную управляемость и безопасность на столь ровной и скользкой поверхности. Шины IceContact 3 и IceContact 2 предназначены для северных широт, однако отличаются технологиями, которые используются при производстве, в том числе разными видами шипов и рисунком протектора.
Инновационная технология TwinStud, используемая в шинах IceContact 3, повышает уровень безопасности на льду благодаря сочетанию двух видов шипов. Шипы зафиксированы в протекторе под разными углами, что позволяет существенно повысить сцепление с зимней дорогой. При этом шипы выполняют разные функции. Одна часть шипов отвечает за разгон и торможение, а второй вид шипов предназначен для повышения сцепления при воздействии поперечных сил и стабилизирует управляемость во время поворотов на скользкой дороге. Шина IceContact 3 получила симметричный направленный рисунок протектора для более эффективного удаления воды и слякоти из пятна контакта.
Модель IceContact 2 выпускается с асимметричным рисунком протектора, в котором используется один вид шипов. Высокое сцепление на льду и сохранение сцепных свойств на протяжении всего срока службы шины обеспечивается за счет технологии «впаянных» шипов StudOn, закрепленных при помощи термоадгезивного покрытия. Модель выделяется отличными характеристикам на льду и снегу за счёт функционально разделённого рисунка протектора Divided Tread. Одна из сторон протектора отвечает за сцепление на льду, а другая – на снегу.
Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» ежегодно проводится с 2010 года. Организатор соревнований – компания LAV-racing при поддержке партнёров, в числе которых выступают шины Continental. Фестиваль является официальным спортивным соревнованием по установке рекордов скорости на льду. Мероприятие проводится в строгом соответствии с регламентом FIA (Международная Автомобильная федерация) и РАФ (Российская Автомобильная федерация), а также с учётом требований Книги Рекордов России. Все автомобили, участвующие в заездах, проходят строгую техническую комиссию, а пилоты имеют действующую гоночную лицензию.
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