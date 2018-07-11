Несмотря на то, что в конце лета текущего года цена «автогражданки» должна повыситься, страховые компании утверждают, что этот вид страхования останется убыточным.

ОСАГО в 2018 году останется самым убыточным из страховых секторов. Согласно прогнозам страховщиков, коэффициент средней ожидаемой убыточности (представляет собой отношение выплат к премиям) достигнет по итогам текущего года рекордного уровня – 92%. Отметим, по итогам 2017 года при ожиданиях 84-процентной убыточности её фактический показатель составил 90%.

Такие выводы сделали специалисты аудиторско-консалтинговой компании KPMG на основании результатов собственного исследования «Обзор рынка страхования в России. 2018 год». В рамках исследования они провели опрос представителей страховой отрасли. По их мнению, в прошлом году на убыточность повлияло введение «Единого агента РСА» – системы, которая выбирает для клиента страховую компанию по номеру паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации ТС. Она действует в так называемых «токсичных» регионах РФ.

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Также по мнению респондентов, отрицательно на доходах страховщиков сказалось введение обязательных продаж ОСАГО через интернет. В онлайн-продажах действует подобная «Единому агенту» система – «Е-Гарант», которая начинает работать в случае, если пользователю не удаётся купить полис на сайте выбранной им страховой компании. При этом «Е-Гарант» территориально не ограничен и действует по всей России.

Эти меры страховщики и ЦБ ввели, чтобы решить проблему с доступностью полисов, однако, для компаний это стало гарантией пополнения портфеля нежелательными клиентами. Снова начались жалобы на убыточность, хотя ранее был опубликован отчёт РСА, согласно которому сумма выплат клиентам по ОСАГО за январь-май 2018-го сократилась на 32% (до 57,09 млрд. руб.), тогда как сумма сборов от продажи полисов уменьшилась всего на 1% (до 89,68 млрд. руб.).

Центробанк ранее отметил, что по итогам 2017 года убыток в ОСАГО составил 15 млрд. руб. Эту сумму, кстати, страховщики надеются «отбить» после изменения базовых тарифов. Увеличение и уменьшение ставок на 20% (в каждую из сторон) ожидается в конце лета 2018-го. Тарифный коридор расширят с нынешних 3 432 – 4 118 рублей до 2 746 – 4 942 рублей.

Сейчас страховщики в основном используют верхнюю планку, так что изменение тарифа они, скорее всего, воспримут исключительно как повышение ставки, а значит, полисы подорожают для всех клиентов. В случае, если изменятся ещё и коэффициенты, используемые для расчёта страховой премии, то в меньшей степени из-за роста цен на ОСАГО придётся переживать автомобилистам со стажем и безаварийным опытом вождения. Остальным же стоит готовиться к подорожанию: средний ценник вырастет на 2 000 рублей.

Повышение стоимости страховки может вызвать массовый отказ водителей от ОСАГО, об этом в том числе предупреждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Уже в 2017 году объём премий в сегменте сократился на 5,2%. Количество купленных полисов уменьшилось на фоне роста автопарка. Напомним, страховщики зафиксировали сокращение количества заключённых договоров после прошлого подорожания «автогражданки» в 2014-2015 годах. Процесс отказа автовладельцев от ОСАГО, скорее всего, продолжится после очередного роста цен.