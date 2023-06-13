Шоу-рум в стиле киберпанк: Tesla пытается по-новому завлечь покупателей в автосалоны

В 2019 году компания Tesla попыталась полностью отказаться от шоу-румов в пользу онлайн-продаж, но из этого ничего не вышло — покупатели хотят видеть машины живьём, трогать их, совершать пробные поездки и получать удовольствие от самого процесса выбора подходящей модели. Более того, на фоне обострения конкуренции в Китае Tesla придумала новый формат шоу-румов под названием Tesla Giga Laboratory. Пилотная «лаборатория» открылась в минувшие выходные в китайском городе Чэнду, её главный аттракцион — демонстрация «потрошков» и процесса сборки электромобилей Tesla.

Заявление об отказе от шоу-румов в пользу онлайн-продаж Tesla сделала в феврале 2019 года на фоне хронических убытков, таким образом компания пыталась сократить затраты на дистрибуцию своих машин. Клиенты встретили инновацию в штыки и уже в марте того же года Tesla скорректировала своё заявление и пообещала сократить сеть шоу-румов на 50%, а не ликвидировать её полностью. На самом деле, как сообщает американский журнал Electrek, за прошедшие четыре года сеть торговых точек Tesla выросла более чем в два раза до примерно тысячи единиц, то есть стратегия 2019 года не просто не была реализована, а изменена на противоположную, автосалонов стало не меньше, а больше. Впрочем, сегодня компания Tesla вполне может себе это позволить и экспериментирует с форматом шоу-румов.

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Первый шоу-рум Tesla Giga Laboratory открыт в Китае, где сейчас дела у Tesla идут не очень гладко из-за усиления конкуренции со стороны местных, китайских брендов. За первые четыре месяца этого года Tesla, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовала в Китае 177 385 электромобилей, что 3,4% меньше, чем в январе-апреле 2022-го. Для сравнения скажем, что нынешний лидер китайского авторынка — компания BYD — реализовала за тот же период 667 899 машин (+70,3%), вдобавок многие европейские и американские бренды теперь тоже предлагают в Китае вполне конкурентоспособные электромобили.



Побудить китайцев покупать именно электромобили Tesla должен новый подход в оформлению шоу-румов. Tesla Giga Laboratory в Чэнду стилизован под сборочный цех: здесь холодная серо-белая палитра оформления и жёсткий конструктивизм, но при этом, разумеется, есть удобная мебель и полки с фирменным мерчем.



На атмосферу цеха работают главным образом несколько инсталляций, показывающих этапы процесса сборки электромобилей Tesla и устройство ключевых узлов. Вряд ли рядовой китайский потребитель испытает благоговение и трепет при виде инвертора или сварочного робота, готовящегося «ужалить» неокрашенный кузов Tesla Model 3, но в целом шоу-рум в стиле киберпанк производит впечатление — кажется, что ты оказался в одном из эпизодов научно-фантастического фильма.



Добавим, что демонстрация производства с целью привлечения клиентов — приём довольно старый и применяется он не только в автобизнесе. Концерн Volkswagen, например, в 2002 году запустил в Дрездене целую Стеклянную мануфактуру (сейчас здесь собирают электрические хэтчбеки Volkswagen ID.3), её посетители могут буквально видеть весь процесс производства электромобилей, а не отдельные застывшие сцены, как в Tesla Giga Laboratory. Также у концерна Volkswagen при головном заводе в Вольфсбурге есть целый фирменный парк развлечений под названием Autostadt — эдакий аналог ВДНХ, с павильонами различных марок, ресторанами, парковыми зонами, аттракционами и огромными многоэтажными колбами, заставленными машинами. Короче говоря, компании Tesla в плане развлечения клиентов ещё есть куда расти.

