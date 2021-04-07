Штраф за нарушения ПДД на ж/д переездах увеличат в пять раз

Несмотря на уменьшение числа ДТП на железнодорожных переездах, власти хотят ужесточить наказание для нарушителей. Соответствующий законопроект уже в трёх чтениях одобрила Госдума РФ.

Согласно статистике ГИБДД, за 2020 год на железнодорожных переездах в России произошло 216 серьёзных ДТП, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. В этих происшествиях погибло 48 человек (-4%), травмы получили 245 участников (-15,2%). Несмотря на спад, власти продолжают медленно, но идти к цели: ужесточить наказание за нарушения на ж/д переездах.



Предложения повысить штраф за нарушения на железнодорожных переездах звучат с 2015 года. Причём варианты были разные: до 30 тыс. рублей, до 10 тыс. рублей, а также до 5 тыс. рублей. Последнее предложение власти решили изучить внимательнее. Летом 2018 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект с соответствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Теперь инициативу, которая предлагает заметно (с нынешней 1 тыс. до 5 тыс. рублей) увеличить размер штрафа за нарушения на ж/д переездах, одобрили в третьем заключительном чтении. Изменения должны быть внесены в статью 12.10 КоАП.



Важным уточнением является и то, что такое взыскание нельзя будет оплатить со скидкой. Напомним, сейчас часть штрафов за нарушения ПДД можно оплатить с 50-процентным «дисконтом»: скидка предоставляется в случае, если оплата проходит в течение 20 дней с момента появления постановления. Такая мера была введена в 2016 году, как способ повысить собираемость штрафов.

Кроме того, в документе уточнено, что наказание (штраф в размере 5 тыс. рублей) к водителям будет применяться и в случаях, когда они переезжают нерегулируемый железнодорожный переезд в момент приближения к нему «в пределах видимости» локомотива или дрезины.



Повышенную материальную ответственность, вероятно, наложат также на тех автомобилистов, которых поймают на пересечении ж/д путей вне переезда, выезде на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале. Не исключено, что остановка/стоянка на переезде приведут либо к взысканию, либо к лишению прав на срок до шести месяцев.

Выявлять нарушителей правил проезда ж/д переездов смогут камеры. Как стало известно в прошлом году, комплексами автоматической фиксации в обязательном порядке должны были оборудовать те переезды, на которых в течение трёх последних лет регулярно фиксировались происшествия с жертвами. Установку (в том числе и так называемых «частных» устройств) необходимо согласовывать с МВД.

