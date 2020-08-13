Борьба со смертностью на дорогах: в России ж/д переезды оборудуют камерами

В статистике ГИБДД, к сожалению, нет данных о том, сколько аварий было зафиксировано из-за нарушений правил проезда ж/д переездов, однако имеются сведения о количестве ДТП, на месте которых были выявлены нарушения требований к эксплуатационному состоянию автодорог и железнодорожных переездов. Так, за первые семь месяцев 2020 года всего произошло 29 073 таких инцидента, что на 9,7% меньше, чем годом ранее. В них погибло 2848 человека (+5%), было ранено 36 905 участников (-10,8%).



Если учесть, что перед ГИБДД и иными профильными ведомствами поставили цель – сократить уровень смертности на российских дорогах, то неудивительно, что на прирост в этом пункте чиновники отреагировали очередным предложением. Для того, чтобы уменьшить количество нарушений ПДД на ж/д переездах, предлагается установить на них камеры, которые будут штрафовать «нерадивых» водителей.

По словам председателя правления Ассоциации юристов РФ Владимира Груздева, на которого ссылается «Российская газета», уже подготовлены проекты документов, которые пропишут порядок оборудования ж/д переездов камерами автоматической фиксации нарушений, а также регламент обслуживания комплексов и правила передачи данных о нарушениях в органы госконтроля.



Согласно проектам, в случае, если на железнодорожном переезде в течение трёх лет периодически фиксировались происшествия с жертвами, то там в обязательном порядке будут установлены дорожные камеры. Установку комплексов фиксации нарушений должны согласовать с Министерством внутренних дел РФ.

Юрист также отметил, что допускается установка камер «на основании гражданско-правовых договоров между владельцем инфраструктуры и частными компаниями». Это значит, что на ж/д переездах, вероятно, появится немало так называемых «частных камер», на которых зарабатывает в основном владелец устройства, а не регион (деньги от штрафов, как правило, поступают в бюджеты субъектов РФ).



Водителей будут предупреждать о том, что на железнодорожном переезде есть штрафующая нарушителей камера, с помощью соответствующих дорожных указателей. Подготовленные документы уже одобрила подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при комиссии правительства РФ по проведению административной реформы.



По данным Минтранса, в стране сейчас насчитывается примерно 10,5 тыс. железнодорожных переездов, из них камерами оборудовано немногим более двухсот (то есть на их долю приходится всего лишь около 2%). В Судебном департаменте при Верховном суде РФ рассказали о том, что за нарушение правил движения через ж/д пути в прошлом году наказали почти 3 тыс. водителей: большинству из них пришлось заплатить штраф, ещё 144 человека, совершивших грубые нарушения ПДД, лишили прав.

В целом в России, по подсчётам ГИБДД, с января по июль 2020-го произошло 75 719 ДТП (-12,2%). Из них по вине водителей случилось 67 677 аварий (-12,7%). В них погибло 6918 человек (-6,2%), было ранено 89 290 участников (-13,7%). Напомним, по итогам прошлого года показатель социального риска (количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) с оставил 11,6. Ранее власти поставили цель – сократить этот показатель до 4 к 2024 году, однако в МВД уже отметили, что выполнить задачу будет нереально. В ведомстве считают, что плановую отметку нужно поднять до 8,4, то есть более, чем вдвое.

